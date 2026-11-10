Σχέδιο δολοφονίας γνωστού προσώπου στη Λεμεσό - Τρεις συλλήψεις στη Λευκωσία, καταζητούνται τρία πρόσωπα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες είναι πρόσωπα που απασχόλησαν την Αστυνομία για πολύ σοβαρές υποθέσεις, ενώ καταζητούνται ακόμη τρία πρόσωπα.

Η ΔΑΟΕ εξετάζει ισχυρισμούς που αφορούν σχέδιο δολοφονίας του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο ενημέρωσε τις Αρχές.

Στη βάση αυτής της μαρτυρίας εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης.

Τα τρία πρόσωπα που τέθηκαν υπό σύλληψη θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον Δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.