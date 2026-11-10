Ακτή Κυβερνήτη: Αβέβαιο το μέλλον 330 οικογενειών μετά τον τερματισμό της σύμβασης

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος, δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ότι η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ανάρτησε ειδοποίηση με την οποία ζητείται από τους ενοίκους να αποχωρήσουν. Όπως είπε, η Νομική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Διαχείρισης ζήτησαν χρόνο για να εξετάσουν τα στοιχεία και να χειριστούν την κατάσταση.

«Πρώτη μας έγνοια δεν είναι το ποιος έχει δίκιο, ούτε πόσα έπρεπε να εισπράττει το κράτος, αλλά πώς θα διασφαλιστούν αυτοί που μένουν εκεί, και που ενδεχομένως τώρα να βρεθούν στον δρόμο», είπε ο κ. Κέττηρος.

Ο κ. Κέττηρος απέδωσε ευθύνη στη διοίκηση, λέγοντας ότι δεν έλαβε εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα, με αποτέλεσμα ορισμένες κατοικίες να καταστούν μόνιμες. Ανέφερε ότι στον χώρο μένουν μόνιμα και οικογένειες με παιδιά που φοιτούν σε σχολεία στο γειτονικό Πεντάκωμο.

Η Επιτροπή ζήτησε να κατατεθούν όλα τα στοιχεία και τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί, ώστε να τα εξετάσει και να τα διαβιβάσει στη Νομική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τον πρόεδρό της, η Νομική Υπηρεσία αμφισβήτησε τη δυνατότητα της Επιτροπής να εξετάσει αυτεπάγγελτα το ζήτημα. Ο ίδιος κάλεσε όλους να κάνουν τη δουλειά τους, με πρώτιστο στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Παράλληλα, κάλεσε πολίτες και φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους, τονίζοντας ότι η Επιτροπή δεν θα υποστηρίξει την παρανομία. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η διοίκηση άφηνε επί περισσότερα από 30 χρόνια, όπως είπε, την παρανομία να εξελίσσεται σε μονιμότητα. Η Επιτροπή ζητά από το κράτος να προσεγγίσει το ζήτημα με κοινωνική ευαισθησία και θα το εξετάσει ξανά.

«Το καλύτερο είναι να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση, όπου και το κράτος θα επιβάλει τη νομιμότητα και οι πολίτες να μη μείνουν στους πέντε δρόμους», είπε ο κ. Κέττηρος.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενοίκιο, ανέφερε ότι οι ένοικοι κατέβαλλαν €1.500 τον χρόνο.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Λυσανδρίδης χαρακτήρισε την υπόθεση δύσκολη και δυσεπίλυτη, σημειώνοντας ότι έπειτα από χρόνια μη ορθολογικής διαχείρισης και εποπτείας προκύπτουν ζητήματα ασφάλειας και νομιμότητας. Πρόσθεσε ότι, αν προχωρήσει ο τερματισμός της σύμβασης, πρέπει να εξεταστεί πώς θα διασφαλιστούν όσοι επένδυσαν στον χώρο και πού θα στεγαστούν στη συνέχεια.

Ο κ. Λυσανδρίδης ανέφερε ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας παρουσιάστηκαν με τη θέση ότι δεν είχαν ενημέρωση ή αρμοδιότητα για το ζήτημα, ενώ, όπως είπε, οι πληροφορίες και διαβεβαιώσεις που υπήρχαν από το Προεδρικό φαίνεται να μετέφεραν διαφορετικές προθέσεις στους εμπλεκομένους. Είπε επίσης ότι υπάρχουν αρκετές πτυχές νομιμότητας σχετικά με τη σύμβαση και τον τρόπο με τον οποίο ο χώρος πέρασε στον διαχειριστή. Κατά την άποψή του, η υπόθεση πρέπει να τύχει χειρισμού από τη Νομική Υπηρεσία και την εκτελεστική εξουσία, ώστε να αποσαφηνιστεί η πολιτική βούληση και η μελλοντική διαχείριση του χώρου.

Ο βουλευτής ανέφερε ότι στον χώρο διαμένουν πρόσφυγες και μη πρόσφυγες. Από επίσκεψη της Επιτροπής, είπε, διαπιστώθηκαν προβλήματα και αταξία. Εφόσον εξασφαλιστεί νόμιμος τρόπος συνέχισης της λειτουργίας του χώρου, θα πρέπει να εξεταστούν ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής. Πρόσθεσε ότι τα περισσότερα υποστατικά είναι λυόμενα, αλλά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και μόνιμες επεκτάσεις.

Λόγω της στεγαστικής κρίσης, συνέχισε, ορισμένοι πρόσφυγες παραχώρησαν τα διαμερίσματά τους στα παιδιά τους και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στον κατασκηνωτικό χώρο. Υπάρχουν, ωστόσο, πληροφορίες για περιπτώσεις ενοίκων που διέθεταν μέσω Airbnb τους χώρους που ενοικίαζαν.

Ο κ. Λυσανδρίδης ανέφερε ότι αντίστοιχο ζήτημα είχε προκύψει στο Μαρί και στο Ζύγι, όπου υπήρχαν επίσης υποστατικά Τουρκοκυπρίων. Όπως είπε, μέσω της Επιτροπής Προσφύγων, με πολιτική πίεση και τη βούληση του υπουργού Εσωτερικών, είχε βρεθεί λύση. Εκτίμησε ότι το Υφυπουργείο Πρόνοιας δεν θα έπρεπε απλώς να δηλώνει ότι δεν έχει αρμοδιότητα και ευθύνη, αλλά να είναι προετοιμασμένο για περιπτώσεις ανθρώπων που κινδυνεύουν να μείνουν στον δρόμο.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου είπε ότι το κράτος ζητά την απομάκρυνση των ενοίκων για λόγους νομιμότητας και ασφάλειας. Κατά την εκτίμησή του, τα προβλήματα συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης από τον ΚΟΤ τα προηγούμενα χρόνια. Τόνισε ότι χρειάζεται ουσιαστική και βιώσιμη λύση με ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι πίσω από τα 330 τροχόσπιτα βρίσκονται οικογένειες, συνταξιούχοι, μονογονιοί και άλλοι πολίτες που έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά.

Ο κ. Χατζηγεωργίου είπε ότι οι παρανομίες ή παραβάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και χωρίς εξαιρέσεις, αλλά δεν πρέπει να θεωρούνται όλοι υπαίτιοι ούτε να υφίστανται όλοι συνέπειες για λανθασμένους χειρισμούς τρίτων. Στόχος, πρόσθεσε, πρέπει να είναι η εξεύρεση λύσης με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και όχι η δημιουργία νέου κοινωνικού προβλήματος.

Η βουλευτής του Κινήματος Άλμα Λίτσα Δρουσιώτου ανέφερε ότι το Κίνημα ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς γραπτά στοιχεία για τον αριθμό των κατοικιών σε τουρκοκυπριακή γη που επηρεάζονται, πόσοι άνθρωποι διαμένουν εκεί σήμερα και πόσοι είναι πρόσφυγες. Ζήτησε επίσης να διευκρινιστεί πότε και υπό ποιες συνθήκες άρχισαν να χρησιμοποιούνται οι κατοικίες ως μόνιμη στέγη, ποιες εγκρίσεις είχαν δοθεί και ποιοι έλεγχοι έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την κ. Δρουσιώτου, στη συζήτηση έγινε αναφορά και σε ενδιαφέρον ξένου επενδυτή για την ανέγερση ξενοδοχείου. Το Άλμα ζητά επίσημη απάντηση από τις αρμόδιες αρχές για το αν έχει υποβληθεί αίτηση ή έχει δοθεί έγκριση και αν αυτή αφορά την έκταση όπου βρίσκονται οι κατοικίες. Η ίδια υπογράμμισε ότι η νομιμότητα πρέπει να διαφυλαχθεί, αλλά η κυβέρνηση έχει ευθύνη απέναντι σε όσους κινδυνεύουν να χάσουν τη μόνιμη στέγη τους. Ζήτησε να εξασφαλιστεί εναλλακτική στέγη με σαφή κριτήρια και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πριν από την αποχώρησή τους.

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Σούγλης χαρακτήρισε την υπόθεση «πάρα πολύ συγχυσμένη», με πολλά ερωτηματικά και απορίες, προσθέτοντας ότι είναι πεπεισμένος πως «κάποιον λάκκο έχει η φάβα». Όπως ανέφερε, η Τουρκοκύπρια ιδιοκτήτρια της γης απεβίωσε, ενώ τη γη αγόρασε ο Ελληνοκύπριος διαχειριστής, ο οποίος στη συνέχεια την πώλησε σε ξένο επενδυτή. Είπε ότι είναι αμφίβολο πώς θα συνεχίσει να λειτουργεί ο κατασκηνωτικός χώρος.

Ο κ. Σούγλης πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες μεταθέτουν η μία στην άλλη τις ευθύνες και ότι ήταν επιβεβλημένο να αρχίσει η συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Χαρακτήρισε την περιοχή ευαίσθητη, καθώς βρίσκεται απέναντι από τη ναυτική βάση, και είπε ότι κανένας διαχειριστής δεν μπορεί να έχει περισσότερες εξουσίες από το κράτος. Ζήτησε να κατατεθούν στην Επιτροπή στοιχεία, λεπτομέρειες και αποδείξεις, ώστε να εξεταστεί αν όλα είναι νόμιμα και το ενδεχόμενο να παραμείνουν οι 330 οικογένειες στον κατασκηνωτικό χώρο.

Στην ίδια συνεδρίαση ολοκληρώθηκε κατ’ άρθρον η συζήτηση πρότασης νόμου για την τιτλοποίηση κατοικιών εντός ή εκτός προσφυγικών οικισμών, για τις οποίες είχαν δοθεί άδειες από τις Επαρχιακές Διοικήσεις, χωρίς οι κατοικίες να έχουν χαρακτηριστεί ως προσφυγικοί συνοικισμοί.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Κέττηρος ανέφερε ότι το ζήτημα αφορά τουλάχιστον 400 κατοικίες, αν και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν τον αριθμό. Πρόκειται, όπως είπε, για ανθρώπους που ταλαιπωρούνται επί χρόνια και θεωρούσαν ότι οι κατοικίες τους βρίσκονταν σε προσφυγικό συνοικισμό, ενώ δεν είχαν χαρακτηριστεί ως προσφυγικές. Οι άδειες είχαν παραχωρηθεί νόμιμα, αλλά οι κατοικίες δεν μπορούσαν να τιτλοποιηθούν. Το θέμα είχε εγγραφεί αυτεπάγγελτα από όλα τα μέλη της Επιτροπής Προσφύγων.

Πηγή: ΚΥΠΕ