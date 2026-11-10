Eurostat: Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Κύπρος στις γυναίκες επιστήμονες και μηχανικούς

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονταν την ίδια χρονιά συνολικά 20,2 εκατομμύρια επιστήμονες και μηχανικοί. Από αυτούς, 8,2 εκατομμύρια ήταν γυναίκες, ποσοστό 41%.

Στις περιφέρειες της ΕΕ επιπέδου NUTS 1, ο μεγαλύτερος αριθμός γυναικών επιστημόνων και μηχανικών καταγράφηκε στην Ιλ-ντε-Φρανς, την περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας. Εκεί εργάζονταν 336.300 γυναίκες, οι οποίες αποτελούσαν το 38% του συνόλου των επιστημόνων και μηχανικών της περιφέρειας.

Ακολουθούσαν η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία στη Γερμανία, με 281.400 γυναίκες και ποσοστό 35%, η Este στην Ισπανία με 279.400 και 46%, η West-Nederland στην Ολλανδία με 271.600 και 40%, η Βαυαρία στη Γερμανία με 271.100 και 35% και η Continente στην Πορτογαλία με 265.100 και 46%.

Πάνω από το 50% σε δέκα περιφέρειες

Το 2025, σε δέκα περιφέρειες της ΕΕ οι γυναίκες αποτελούσαν πάνω από το ήμισυ των επιστημόνων και μηχανικών, σύμφωνα με την Eurostat.

Οι περισσότερες από αυτές βρίσκονταν στη νότια ΕΕ: τέσσερις στην Ισπανία, δύο στην Πορτογαλία και μία στην Ελλάδα. Οι υπόλοιπες ήταν η Makroregion centralny στην Πολωνία, η βορειότερη περιφέρεια της Σουηδίας και οι γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

Η Eurostat σημειώνει ότι οι περισσότερες από τις συγκεκριμένες περιφέρειες είχαν σχετικά μικρό συνολικό αριθμό επιστημόνων και μηχανικών.

Τον μεγαλύτερο αριθμό μεταξύ τους κατέγραψε η Noreste της Ισπανίας, όπου εργάζονταν 102.700 γυναίκες επιστήμονες και μηχανικοί, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 51% του συνόλου.

Πηγή: ΚΥΠΕ