Αλλαγές στα ηλεκτρικά σκούτερ: Πινακίδες εγγραφής, εξώδικα €300 και απαγορεύσεις κυκλοφορίας

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία Μητρώου Εγγραφής και την τοποθέτηση πινακίδων με αριθμούς εγγραφής στα ηλεκτρικά σκούτερ, την αυστηροποίηση των ποινών για τη χρήση τους από ανηλίκους κάτω των 17 ετών και την αύξηση των σχετικών εξώδικων προστίμων από €85 σε €300. Παράλληλα, προωθείται η δυνατότητα προσωρινής απαγόρευσης της κυκλοφορίας τους σε δημοτικά διαμερίσματα και κοινότητες που δεν διαθέτουν επαρκές και ασφαλές δίκτυο διακίνησης, με βασική προϋπόθεση για την άρση της απαγόρευσης την ύπαρξη τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων κατάλληλων υποδομών. Στις εισηγήσεις περιλαμβάνεται, επίσης, η θέσπιση σαφούς νομοθετικής διαδικασίας για την κατακράτηση και την αποδέσμευση ηλεκτρικών σκούτερ.

Οι πέντε προτάσεις νόμου

Οι δύο από τις πέντε προτάσεις νόμου κατατέθηκαν από τον βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χρύσανθο Σαββίδη. Η πρώτη προβλέπει την εισαγωγή ειδικών ρυθμίσεων για την εγγραφή των ηλεκτρικών σκούτερ και τη δημιουργία Μητρώου Εγγραφής, καθώς και τη θέσπιση αδικήματος για τη χρήση τους από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση της ποινής σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του σκούτερ, ο κατά νόμο υπεύθυνος για τη διαχείριση ή/και τη φύλαξή του ή ο γονέας ή το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ανηλίκου κάτω των 17 ετών δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση της συσκευής από το ανήλικο πρόσωπο.

Με τη δεύτερη πρόταση νόμου του κ. Σαββίδη προτείνονται αυστηρότερα εξώδικα πρόστιμα για τα πιο πάνω αδικήματα. Συγκεκριμένα, εισηγείται την έκδοση εξώδικου προστίμου ύψους €300 τόσο για τη χρήση ηλεκτρικού σκούτερ από ανήλικο κάτω των 17 ετών όσο και για τον γονέα ή το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα που δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση του από το ανήλικο πρόσωπο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση των δύο προτάσεων νόμου, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή της νομοθεσίας και να ενισχυθεί το αποτρεπτικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση ηλεκτρικών σκούτερ από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, σκοπός είναι η πρόληψη ατυχημάτων, η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των χρηστών του οδικού δικτύου, καθώς και η προώθηση της υπεύθυνης χρήσης των εν λόγω συσκευών.

Απαγόρευση κυκλοφορίας

Ο ΔΗΣΥ δια του βουλευτή του Ανδρέα Κωνσταντίνου εισηγείται την εισαγωγή ρυθμίσεων για την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών σκούτερ εντός των διοικητικών ορίων δημοτικών διαμερισμάτων ή κοινοτήτων, καθώς και τον καθορισμό της διαδικασίας άρσης της απαγόρευσης, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει επαρκές και ασφαλές δίκτυο διακίνησης των συσκευών.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ καθιερώνεται ως βασική προϋπόθεση για την επιτρεπόμενη διακίνηση των ηλεκτρικών σκούτερ η ύπαρξη τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων συνεχόμενου και λειτουργικά συνδεδεμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων ή/και δρόμων με μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα τα 30 χιλιόμετρα την ώρα ή/και ποδηλατολωρίδων ανά δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα.

Η απαγόρευση θα έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα αίρεται για κάθε δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα ξεχωριστά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κατόπιν έκδοσης σχετικού διατάγματος από τον αρμόδιο υπουργό.

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η προστασία των χρηστών των συγκεκριμένων συσκευών, των πεζών και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου, καθώς και η αποτροπή κινδύνων που ενδέχεται να προκύπτουν από τη χρήση τους σε περιοχές χωρίς κατάλληλες υποδομές. Παράλληλα, επιδιώκεται η σύνδεση της ανάπτυξης της μικροκινητικότητας με τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών ώστε η χρήση ηλεκτρικών σκούτερ να πραγματοποιείται υπό συνθήκες αυξημένης οδικής ασφάλειας.

Πινακίδες με αριθμούς εγγραφής

Την τοποθέτηση πινακίδων με αριθμούς εγγραφής στα ηλεκτρικά σκούτερ προτείνει με δική του πρόταση νόμου και ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Σούγλης. Συγκεκριμένα, εισηγείται την εισαγωγή ειδικών ρυθμίσεων για τη δημιουργία Μητρώου Εγγραφής και την παραχώρηση διακριτικών σημείων ταυτότητας στις εν λόγω συσκευές.

Σύμφωνα με τον κ. Σούγλη, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή της νομοθεσίας και να καταστεί εφικτός ο εντοπισμός των ηλεκτρικών σκούτερ. Όπως αναφέρει, με τη χρήση τους έχουν παρατηρηθεί πολυάριθμα περιστατικά παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και διάπραξης ποινικών αδικημάτων, όπως κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών.

Ρυθμίσεις για την κατακράτηση

Τέλος, ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, εισηγείται τη διαγραφή από την υφιστάμενη νομοθεσία της διάταξης που προβλέπει ότι η διαδικασία κατακράτησης ηλεκτρικού σκούτερ καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Αντ' αυτού, προτείνει την εισαγωγή συγκεκριμένων διατάξεων στην ίδια τη νομοθεσία, οι οποίες θα ρυθμίζουν τη διαδικασία κατακράτησης των ηλεκτρικών σκούτερ, καθώς και τις προϋποθέσεις για την αποδέσμευσή τους.