Συμβόλαιο θανάτου €800.000 για να ανατινάξουν τον Ξιούρουππα μέσα στο αυτοκίνητό του - Τα εκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα και η προειδοποίηση της Αστυνομίας

Ένα φερόμενο συμβόλαιο θανάτου ύψους 800.000 ευρώ, με προκαταβολή 400.000 ευρώ, εντολές από το Ντουμπάι και εκρηκτικό μηχανισμό που θα πυροδοτείτο από απόσταση, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της Αστυνομίας για τη σχεδιαζόμενη δολοφονία του πρώην βαρυποινίτη Γιώργου Ξιούρουππα στη Λεμεσό.

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης παρουσιάστηκαν σήμερα, Τετάρτη (11/11), ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου οδηγήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας τέσσερις συλληφθέντες, ηλικίας 48, 32, 36 και 70 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακριτές εκτιμούν ότι το σχέδιο προέβλεπε την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε όχημα που χρησιμοποιούσε ο Ξιούρουππας, με σκοπό την πυροδότησή του την ώρα που ο ίδιος θα βρισκόταν στο εσωτερικό.

Για την υπόθεση καταζητούνται ακόμη δύο πρόσωπα που βρίσκονται στο εξωτερικό, με ένα εξ αυτών να φέρεται ως ο χρηματοδότης της σχεδιαζόμενης δολοφονίας.

Το συμβόλαιο των €800.000 και οι εντολές από το Ντουμπάι

Κατά την εκδοχή της Αστυνομίας, πίσω από το φερόμενο συμβόλαιο θανάτου βρίσκεται πρόσωπο αραβικής καταγωγής, το οποίο προέρχεται από εύπορη οικογένεια και διατηρούσε στο παρελθόν στενή φιλική σχέση με τον Ξιούρουππα.

Η σχέση τους φέρεται να διακόπηκε έπειτα από οικονομική διαφωνία, με τις Αρχές να εξετάζουν κατά πόσον αυτή συνδέεται με το σχέδιο δολοφονίας.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο, ο πρώτος καταζητούμενος φέρεται να μετέβη στο Ντουμπάι, απ' όπου επικοινώνησε μέσω βιντεοκλήσης με τον τρίτο ύποπτο, πρώην εργαζόμενο του παραπονούμενου.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, στην οποία φέρεται να συμμετείχε και ο δεύτερος καταζητούμενος, δόθηκαν οδηγίες στον πρώην εργαζόμενο να παραλάβει εκρηκτικό μηχανισμό το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου και να τον τοποθετήσει στο όχημα του Ξιούρουππα.

Ως πιθανά σημεία για την υλοποίηση του σχεδίου αναφέρθηκαν συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο στη Λεμεσό και ξενοδοχείο στο οποίο συνήθιζε να διαμένει ο παραπονούμενος.

Για τη δολοφονία φέρεται να συμφωνήθηκε συνολική αμοιβή 800.000 ευρώ, εκ των οποίων 400.000 ευρώ θα καταβάλλονταν ως προκαταβολή και τα υπόλοιπα μετά την ολοκλήρωση της εγκληματικής ενέργειας.

Ο πρώην υπάλληλος που γνώριζε τις κινήσεις του

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπλοκή του 36χρονου τρίτου υπόπτου, βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος εργαζόταν προηγουμένως σε νυχτερινό κέντρο του Ξιούρουππα.

Σύμφωνα με την αστυνομική μαρτυρία, όταν το υποστατικό έκλεισε για την καλοκαιρινή περίοδο, ο Ξιούρουππας τον έστειλε να εργαστεί για λογαριασμό του πρώτου καταζητούμενου, ώστε να εξασφαλίζει εισόδημα.

Οι δύο άνδρες φέρονται να ανέπτυξαν στενές σχέσεις, ενώ μετά τη ρήξη του καταζητούμενου με τον Ξιούρουππα, ο πρώτος φέρεται να προσέγγισε τον 36χρονο, ζητώντας τη συνδρομή του στο σχέδιο έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδεόταν με το γεγονός ότι γνώριζε τις καθημερινές συνήθειες του παραπονούμενου, τις μετακινήσεις του και τα οχήματα που χρησιμοποιούσε, έχοντας παράλληλα πρόσβαση σε αυτά.

Ο τρίτος ύποπτος είχε προηγουμένως συλληφθεί και απελάθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 14 Σεπτεμβρίου. Παραμένει υπό διερεύνηση πότε και με ποιον τρόπο επέστρεψε στην Κύπρο.

Ο 70χρονος και ο κατεστραμμένος πυροκροτητής

Καθοριστικό ρόλο στη μη υλοποίηση του σχεδίου φέρεται να διαδραμάτισε ο 70χρονος τέταρτος ύποπτος, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Ξιούρουππα από την περίοδο που βρίσκονταν στις Κεντρικές Φυλακές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο 70χρονος ενημερώθηκε από νεαρό πρόσωπο για τη σχεδιαζόμενη τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Όταν πληροφορήθηκε ότι στόχος ήταν ο Ξιούρουππας, φέρεται να κατέστρεψε εσκεμμένα τον πυροκροτητή, καθιστώντας αδύνατη την υλοποίηση του σχεδίου με τον συγκεκριμένο μηχανισμό.

Κατά τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, επρόκειτο για εκρηκτική ύλη βάρους περίπου 820 γραμμαρίων.

Στις 14 Σεπτεμβρίου, ο 70χρονος φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ξιούρουππα και να τον ενημέρωσε ότι είχε παραλάβει εκρηκτική ύλη που προοριζόταν για τη δολοφονία του.

Ο παραπονούμενος φέρεται ακολούθως να επικοινώνησε με τον 48χρονο πρώτο ύποπτο, ζητώντας εξηγήσεις για την εμπλοκή του. Εκείνος, σύμφωνα με την κατάθεση, αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη, υποστηρίζοντας ότι δεν επρόκειτο για έναν μηχανισμό 820 γραμμαρίων αλλά για δύο βόμβες των 409 γραμμαρίων, που προορίζονταν για δύο επιχειρηματίες στη Λεμεσό.

Ο Ξιούρουππας φέρεται να προσποιήθηκε ότι αποδέχθηκε τις εξηγήσεις του.

Η προειδοποίηση της Αστυνομίας και η μετακίνηση σε ξενοδοχείο

Οι Αρχές είχαν λάβει πληροφορίες για πιθανή δολοφονική επίθεση ήδη από τις 13 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, γύρω στη 01:15, μέλος του ΤΑΕ Λευκωσίας ενημέρωσε το ΤΑΕ Λεμεσού ότι υπήρχε πληροφορία για επικείμενη τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο αυτοκίνητο του Ξιούρουππα.

Ο ίδιος εντοπίστηκε στην οικία του από μέλη της Αστυνομίας και ενημερώθηκε για την πληροφορία. Κατά τη συγκεκριμένη επικοινωνία εξέφρασε έκπληξη, αναφέροντας ότι δεν είχε δεχθεί απειλές από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Ακολούθησαν έρευνες στα οχήματά του, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε ύποπτο.

Στη συνέχεια, ο Ξιούρουππας φέρεται να εγκατέλειψε την κατοικία του μαζί με τη σύζυγό του και να διέμεινε σε ξενοδοχείο, χρησιμοποιώντας διαφορετικό όχημα για τις μετακινήσεις του.

Οι οικονομικές διαφορές και τα εκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα

Σημαντικό μέρος της αστυνομικής διερεύνησης αφορά οικονομικές συναλλαγές και διαφορές μεταξύ του παραπονούμενου και των καταζητούμενων προσώπων.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε ο Ξιούρουππας στις 6 Νοεμβρίου, τον Ιούλιο του 2026 είχε μεσολαβήσει για την εξόφληση οφειλής ύψους 2.469.500 USDT, μέσω κρυπτονομίσματος συνδεδεμένου με το αμερικανικό δολάριο.

Όπως ανέφερε, στη συνέχεια προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πρώτο καταζητούμενο για την καταβολή προμήθειας που του είχε υποσχεθεί, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του αναφέρθηκε σε προηγούμενη μεσολάβησή του για διαφορά που αφορούσε προμήθεια 250.000 ευρώ σε αγοραπωλησία ακινήτου.

Για τη συγκεκριμένη παρέμβαση, όπως υποστήριξε, ο δεύτερος καταζητούμενος του απέστειλε ως δώρο 10.000 ευρώ, μέσω τρίτου προσώπου.

Οι ανακριτές εξετάζουν κατά πόσον οι οικονομικές αυτές συναλλαγές συνδέονται με τη σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια.

Οι ενστάσεις της υπεράσπισης

Κατά τη σημερινή διαδικασία, οι συνήγοροι υπεράσπισης έφεραν ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας για οκταήμερη προσωποκράτηση των τεσσάρων υπόπτων.

Ο δικηγόρος του πρώτου υπόπτου, Βίκτωρας Ακάμας, αμφισβήτησε τη μαρτυρία που συνδέει τον πελάτη του με την υπόθεση, θέτοντας ερωτήματα για τον μη εντοπισμό της βόμβας και δεύτερου πυροκροτητή.

Από την πλευρά του, ο Στέλιος Χριστοδούλου, συνήγορος του δεύτερου υπόπτου, αμφισβήτησε την ταυτοποίηση του πελάτη του μέσω παρατσουκλιού και έθεσε ζήτημα για την καθυστέρηση στις έρευνες.

Ο Δημήτρης Τσολακκίδης, που εκπροσωπεί τον 70χρονο τέταρτο ύποπτο, υποστήριξε ότι ο πελάτης του συνέβαλε στην αποκάλυψη του σχεδίου και αμφισβήτησε ότι προκύπτει εμπλοκή του σε συνωμοσία για διάπραξη φόνου.

Η υπεράσπιση έθεσε επίσης ζήτημα επάρκειας της μαρτυρίας, καθώς και του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από τα υπό διερεύνηση γεγονότα μέχρι τις συλλήψεις.

Άλλες 41 καταθέσεις και δύο καταζητούμενοι

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Αστυνομία, έχουν ληφθεί 23 καταθέσεις και έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις έρευνες, ενώ προγραμματίζεται η λήψη άλλων 41 καταθέσεων.

Παράλληλα, οι ανακριτές αναμένεται να διεξαγάγουν περαιτέρω εξετάσεις σε Λεμεσό και Λευκωσία, για εντοπισμό υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, καθώς και να εξετάσουν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα.

Για την υπόθεση διερευνώνται, μεταξύ άλλων, αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη φόνου, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας επιφύλαξε την απόφασή του επί του αιτήματος οκταήμερης προσωποκράτησης των τεσσάρων υπόπτων.