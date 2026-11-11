Άγγελος Ονησιφόρου: Ο Ελεύθερος Ραδιοσταθμός Πάφου γίνεται μουσείο, εγκρίθηκε η αποκατάστασή του

Η πρόταση εγκρίθηκε τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, από την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου. Ο δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου σε δηλώσεις του χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς της πόλης, επισημαίνοντας ότι ο Ελεύθερος Ραδιοσταθμός Πάφου αποτελεί χώρο με ξεχωριστή ιστορική σημασία για τον τόπο. Η υλοποίηση του έργου προέκυψε μέσα από συντονισμένες προσπάθειες και διαδοχικές επαφές και συναντήσεις του Δήμου Πάφου με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το αρχικό κόστος του έργου υπολογίζεται, προσθέτει περίπου στις 65.000 ευρώ, ενώ η δαπάνη θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το κράτος.

Η χρηματοδότηση αναμένεται να επιτρέψει την αποκατάσταση του χώρου και τη δημιουργία ενός μουσείου που θα διατηρεί ζωντανή τη μνήμη των ιστορικών γεγονότων που συνδέονται με αυτόν. Ο Ελεύθερος Ραδιοσταθμός Πάφου αποτελεί συνεχίζει, έναν χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τα γεγονότα του 1974. Από τον συγκεκριμένο χώρο, στις 15 Ιουλίου 1974, μεταδόθηκε το ιστορικό διάγγελμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, σε μια κρίσιμη στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Για τον Άγγελο Ονησιφόρου, η μετατροπή του χώρου σε μουσείο υπερβαίνει την έννοια μιας απλής ανακαίνισης, καθώς αφορά τη διατήρηση ενός σημαντικού κομματιού της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου και τη μεταφορά της ιστορικής γνώσης στις νεότερες γενιές.

Ο δημαρχεύων Πάφου εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, την Κυβέρνηση και το Υφυπουργείο Πολιτισμού για τη συνεργασία, την ανταπόκριση και την οικονομική στήριξη που παρέχεται για την υλοποίηση του έργου.

«Η ιστορία δεν πρέπει να παραμένει μόνο στις σελίδες των βιβλίων. Πρέπει να ζει μέσα από τους χώρους όπου γράφτηκε», είναι το μήνυμα που συνοδεύει την πρωτοβουλία για την αποκατάσταση του ιστορικού σταθμού.

Η δημιουργία του μουσείου αναμένεται να αποτελέσει έναν ακόμη χώρο ιστορικής αναφοράς στην Πάφο, με στόχο οι νεότερες γενιές να γνωρίσουν τη σημασία του Ελεύθερου Ραδιοσταθμού και τον ρόλο που διαδραμάτισε σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της κυπριακής ιστορίας, κατέληξε.