Σε εξέλιξη οι εργασίες του Abeille Marengo για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, αύριο σε διεθνή ύδατα

Το ερευνητικό σκάφος, το οποίο έχει ναυλωθεί από τη γαλλική εταιρεία Nexans, απέπλευσε χθες από το λιμάνι του Ηρακλείου και άρχισε το βράδυ εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του.

Οι εργασίες εξελίσσονται ομαλά και αποσκοπούν στη διακρίβωση των μετρήσεων που καταγράφουν τα ερευνητικά όργανα, πριν από την έναρξη των ερευνών στην περιοχή της Καρπάθου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το Abeille Marengo αναμένεται να εισέλθει αύριο σε διεθνή ύδατα, συνεχίζοντας την αποστολή του με τελική κατεύθυνση την Κύπρο.

Αντι-Navtex από Ελλάδα και Κύπρο

Παράλληλα με τις προετοιμασίες του ερευνητικού σκάφους, Αθήνα και Λευκωσία βρίσκονται σε συντονισμό για την αντιμετώπιση των τουρκικών κινήσεων στην περιοχή.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, οι δύο πλευρές προχώρησαν στην έκδοση αντι-Navtex, ως απάντηση στην προσπάθεια της Τουρκίας να προβάλει δικαιοδοσία σε θαλάσσια περιοχή που έχει δεσμευθεί από ελληνικής και κυπριακής πλευράς για τη διεξαγωγή των ερευνών.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της εισόδου του Abeille Marengo στα διεθνή ύδατα, όπου αναμένεται να συνεχιστούν οι εργασίες που συνδέονται με την προετοιμασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Πηγή: protothema.gr