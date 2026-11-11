Εντός χρονοδιαγράμματος εξελίσσονται οι εργασίες του ερευνητικού σκάφους Abeille Marengo για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με το πλοίο να αναμένεται να εισέλθει αύριο σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, Αθήνα και Λευκωσία απαντούν με αντι-Navtex στις τουρκικές κινήσεις στην περιοχή των ερευνών.
Σε εξέλιξη οι εργασίες του Abeille Marengo για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, αύριο σε διεθνή ύδατα
Εντός χρονοδιαγράμματος οι εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού – Με αντι-Navtex απαντούν Αθήνα και Λευκωσία στις τουρκικές κινήσεις
Το ερευνητικό σκάφος, το οποίο έχει ναυλωθεί από τη γαλλική εταιρεία Nexans, απέπλευσε χθες από το λιμάνι του Ηρακλείου και άρχισε το βράδυ εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του.
Οι εργασίες εξελίσσονται ομαλά και αποσκοπούν στη διακρίβωση των μετρήσεων που καταγράφουν τα ερευνητικά όργανα, πριν από την έναρξη των ερευνών στην περιοχή της Καρπάθου.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το Abeille Marengo αναμένεται να εισέλθει αύριο σε διεθνή ύδατα, συνεχίζοντας την αποστολή του με τελική κατεύθυνση την Κύπρο.
Αντι-Navtex από Ελλάδα και Κύπρο
Παράλληλα με τις προετοιμασίες του ερευνητικού σκάφους, Αθήνα και Λευκωσία βρίσκονται σε συντονισμό για την αντιμετώπιση των τουρκικών κινήσεων στην περιοχή.
Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, οι δύο πλευρές προχώρησαν στην έκδοση αντι-Navtex, ως απάντηση στην προσπάθεια της Τουρκίας να προβάλει δικαιοδοσία σε θαλάσσια περιοχή που έχει δεσμευθεί από ελληνικής και κυπριακής πλευράς για τη διεξαγωγή των ερευνών.
Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της εισόδου του Abeille Marengo στα διεθνή ύδατα, όπου αναμένεται να συνεχιστούν οι εργασίες που συνδέονται με την προετοιμασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.
Πηγή: protothema.gr
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