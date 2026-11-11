Τεχνικό μπλακάουτ στα Τελωνεία: Απαντούν στις καταγγελίες για εμπορεύματα που εγκλωβίστηκαν στο λιμάνι Λεμεσού

Σύμφωνα με το Τμήμα, το πρόβλημα παρουσιάστηκε την Τρίτη 10/11/2026 και αποκαταστάθηκε ύστερα από εντατικές προσπάθειες του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Για όλα τα συστήματα που επηρεάστηκαν, περιλαμβανομένου του Συστήματος Εισαγωγών, εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες εφεδρικές διαδικασίες, ενώ ενημερώθηκαν το κοινό και οι εργασιακοί εταίροι του Τμήματος.

Το Τμήμα τονίζει ότι οι εφεδρικές διαδικασίες «δεν αφορούν επιστροφή στη λειτουργία παλαιότερων τελωνειακών συστημάτων, όπως λανθασμένα αναφέρθηκε στη συνέντευξη».

Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή και άφιξη εμπορευμάτων, θέμα στο οποίο επικεντρώθηκε η συνέντευξη, αναφέρει ότι μέσω των διαδικασιών ολοκληρώνονται όλες οι τελωνειακές διατυπώσεις, καταβάλλονται οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και παραδίδονται τα εμπορεύματα στους εισαγωγείς ή παραλήπτες σε όλους τους Τελωνειακούς Σταθμούς.

Για τα ευπαθή εμπορεύματα, προσθέτει ότι δόθηκε προτεραιότητα στην άμεση παράδοσή τους από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Απορρίπτει, παράλληλα, τους ισχυρισμούς ότι τα εμπορεύματα αυτά δεν εκτελωνίζονταν και δεν αποδεσμεύονταν από το Λιμάνι Λεμεσού.

Το Τμήμα σημειώνει ότι στην εποχή των ηλεκτρονικών συστημάτων και συναλλαγών υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα τεχνικών κωλυμάτων και διακοπών, που μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Για τον λόγο αυτό, αναφέρει, προβλέπεται η εφαρμογή εφεδρικών διαδικασιών τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να συνεχίζονται οι εργασίες και να περιορίζονται πιθανές καθυστερήσεις.

Καταλήγοντας, καλεί το κοινό, τις επιχειρήσεις και τους αντιπροσώπους τους να επιδεικνύουν κατανόηση και υπομονή σε τέτοια περιστατικά, ώστε με τη συνεργασία όλων οι διαδικασίες να συνεχίζονται κανονικά και τα τεχνικά προβλήματα να επιλύονται ομαλότερα.

Πηγή: ΚΥΠΕ