Απίστευτη ιστορία: Βρήκε τέσσερα λάθη σε 10 λεπτά και αντί για δουλειά του είπαν «δεν σε θέλουμε»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του NDTV Profit στις 11 Νοεμβρίου, ένας μηχανικός λογισμικού μοιράστηκε στην πλατφόρμα X την εμπειρία του από μια συνέντευξη εργασίας, δημοσιεύοντας ένα υποτιθέμενο ηλεκτρονικό μήνυμα απόρριψης.

Κατά τη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης, ο υποψήφιος κλήθηκε να εξετάσει ένα μικρό τμήμα του κώδικα που χρησιμοποιούσε η εταιρεία στην κανονική λειτουργία των συστημάτων της.

Μέσα σε μόλις δέκα λεπτά φέρεται να εντόπισε τέσσερα προγραμματιστικά λάθη, ένα σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας, καθώς και ένα κλειδί πρόσβασης σε υπηρεσία που ήταν εκτεθειμένο στον κώδικα.

Εντόπισε επίσης μια κρίσιμη λειτουργία δίπλα στην οποία υπήρχε η ένδειξη «προσωρινή διόρθωση».

Ο υποψήφιος, εμφανώς έκπληκτος από την ποιότητα του κώδικα, φέρεται να ρώτησε τον άνθρωπο που του έκανε τη συνέντευξη εάν είχαν προσλάβει κάποιον από την πλατφόρμα Fiverr για να κατασκευάσει το λογισμικό.

Αυτό που δεν γνώριζε ήταν ότι απέναντί του καθόταν ο επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας, ο οποίος είχε γράψει προσωπικά τον συγκεκριμένο κώδικα.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την ανάρτηση, έλαβε απάντηση ότι, παρά τις εξαιρετικές τεχνικές του ικανότητες, η εταιρεία δεν θα προχωρούσε στην πρόσληψή του.

Η αιτιολογία ήταν ότι ο τρόπος επικοινωνίας του δεν ταίριαζε με την κουλτούρα της ομάδας.

Το υποτιθέμενο μήνυμα ολοκληρωνόταν με μια σαρκαστική φράση που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση: «Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε με τα λάθη».

Η ιστορία έγινε viral, με το βασικό ερώτημα να αφορά τη σχέση ανάμεσα στην τεχνική επάρκεια και την επαγγελματική συμπεριφορά.

Πάντως, τα πραγματικά περιστατικά και η αυθεντικότητα του μηνύματος απόρριψης δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Η ιστορία βασίζεται στην ανάρτηση που κυκλοφόρησε στο X.