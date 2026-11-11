Αλλάζει η αντιμετώπιση της εμμηνόπαυσης σε διεθνές επίπεδο - Νέες οδηγίες για εξατομικευμένη προσέγγιση στα συμπτώματα

Η καθηγήτρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας του ΕΚΠΑ Σοφία Καλανταρίδου, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης, σημειώνει ότι οι οδηγίες αναδεικνύουν τη σημασία της κατάλληλης φροντίδας για συμπτώματα όπως οι εξάψεις, οι νυχτερινές εφιδρώσεις και οι διαταραχές ύπνου και διάθεσης, τα οποία συχνά επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα.

Μια φυσιολογική μετάβαση με προκλήσεις

Η εμμηνόπαυση είναι φυσιολογική φάση στη ζωή κάθε γυναίκας. Καθώς έχει αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης, οι γυναίκες ενδέχεται πλέον να περνούν έως και το 40% της ζωής τους μετά την εμμηνόπαυση.

Οι ορμονικές διακυμάνσεις κατά τη συγκεκριμένη περίοδο μπορεί να προκαλέσουν σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα, μεταξύ των οποίων εξάψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις, χρόνια κόπωση, διαταραχές ύπνου, εναλλαγές διάθεσης και δυσκολία συγκέντρωσης, αναφέρει η κ. Καλανταρίδου.

Κατά την ίδια περίοδο εμφανίζονται συχνότερα επίσης προβλήματα όπως το ουρογεννητικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης, η οστεοπόρωση, η σεξουαλική δυσλειτουργία, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

«Η εμμηνόπαυση παρατηρείται φυσιολογικά γύρω στην ηλικία των 50-51 ετών. Ωστόσο, σε περίπου 12% των γυναικών εμφανίζεται πριν από την ηλικία των 45 ετών, ενώ σε ποσοστό περίπου 3,5% παρατηρείται πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, πριν από την ηλικία των 40 ετών. »Περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο γυναίκες παγκοσμίως είναι σήμερα άνω των 50 ετών και ένα σημαντικό ποσοστό αντιμετωπίζει έντονα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα. Παρ' όλα αυτά, η εμμηνόπαυση εξακολουθεί να αποτελεί θέμα ταμπού, με πολλές γυναίκες να υποφέρουν σιωπηλά, χωρίς να αναζητούν την κατάλληλη βοήθεια».

Νεότερα δεδομένα για τις θεραπείες

Η ανάγκη για ουσιαστικότερη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο διεθνώς, επισημαίνει η καθηγήτρια.

Ως χαρακτηριστική εξέλιξη αναφέρει την απόφαση που ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2025 ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), να προχωρήσει στην αφαίρεση ορισμένων προειδοποιήσεων υψηλής σοβαρότητας (boxed warnings) από την επισήμανση συγκεκριμένων σκευασμάτων ορμονικής θεραπείας για την εμμηνόπαυση. Οι προειδοποιήσεις, που είχαν επιβληθεί από το 2003, αφορούσαν, μεταξύ άλλων, καρδιαγγειακούς κινδύνους, τον καρκίνο του μαστού και την άνοια.

«Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την ανάγκη επανεξέτασης των επιστημονικών δεδομένων και εξατομικευμένης αξιολόγησης των οφελών και των κινδύνων της ορμονικής θεραπείας. »Στις ΗΠΑ ήδη ανακοινώθηκε η δημιουργία ενός νέου ερευνητικού ινστιτούτου (Women’s Health Division within the National Institutes of Health) με σκοπό την προώθηση της έρευνας για την υγεία των γυναικών σε όλα τα στάδια της ζωής τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εμμηνόπαυση».

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ACOG, η αντιμετώπιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε γυναίκας, τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις, καθώς και το ατομικό ιατρικό ιστορικό της. Οι επιλογές περιλαμβάνουν ορμονικές και μη ορμονικές θεραπείες, με στόχο την αντιμετώπιση των εξάψεων, των νυχτερινών εφιδρώσεων και των διαταραχών ύπνου και διάθεσης.

Σημαντικό ρόλο έχουν και οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, η σωματική άσκηση και η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής, στον οποίο περιλαμβάνεται η ισορροπημένη διατροφή.

Ανοιχτός διάλογος και υποστήριξη

Κάθε γυναίκα που περνά από την αναπαραγωγική ηλικία στην εμμηνόπαυση πρέπει να μπορεί να αναζητά και να λαμβάνει την υποστήριξη που χρειάζεται, μέσω κατάλληλων φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων, επισημαίνει η καθηγήτρια Σοφία Καλανταρίδου.

«Η ουσιαστικότερη αλλαγή, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην εξέλιξη των θεραπευτικών επιλογών, αλλά αφορά και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας ανοιχτού διαλόγου, ενημέρωσης και κατανόησης. Η εμμηνόπαυση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια περίοδος κατά την οποία οι γυναίκες οφείλουν να υπομένουν σιωπηλά συμπτώματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ευημερία τους», σημειώνει.

Πηγή: ΚΥΠΕ