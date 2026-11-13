Επιστημονική βραδιά του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου με επίκεντρο τη σύγχρονη οδοντιατρική γνώση

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες επιστημονικές εισηγήσεις από τη Δρ. Ελένη Μουλαζίμη, Χειρουργό Οδοντίατρο με εξειδίκευση στην Ενδοδοντία, και τον Δρ. Αριστείδη Χριστοφόρου, Χειρουργό Οδοντίατρο με ενασχόληση στη Διαγνωστική Ακτινολογία Στόματος.

Οι οδοντίατροι που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις, να ενημερωθούν για σύγχρονες προσεγγίσεις στον τομέα της οδοντιατρικής και, παράλληλα, να ανταλλάξουν απόψεις και επαγγελματικές εμπειρίες.

Η επιστημονική συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, καθώς ακολούθησε δεξίωση στους χώρους του ξενοδοχείου.

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν εκλεκτά εδέσματα, ενώ τη βραδιά συνόδευσε μουσικά με το σαξόφωνό του ο αξιόλογος Αλέκος Κιούρλαπος, δημιουργώντας μια όμορφη και χαλαρή ατμόσφαιρα. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Εταιρεία Μ.Σ. Ιακωβίδη και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πάφου, με τον Σύλλογο να εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση.

Η Επιστημονική βραδιά επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σημασία της διαρκούς επιστημονικής επιμόρφωσης και της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου, ενισχύοντας παράλληλα το κλίμα συναδελφικότητας στους κόλπους της οδοντιατρικής κοινότητας της Πάφου.