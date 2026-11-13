Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο ALIATHON RESORT, η Επιστημονική βραδιά του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου, η οποία συγκέντρωσε μέλη της οδοντιατρικής κοινότητας της Πάφου σε μια βραδιά αφιερωμένη στην επιστημονική ενημέρωση, την ανταλλαγή γνώσεων και τη συναδελφική επικοινωνία.
Επιστημονική βραδιά του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου με επίκεντρο τη σύγχρονη οδοντιατρική γνώση
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες επιστημονικές εισηγήσεις από τη Δρ. Ελένη Μουλαζίμη, Χειρουργό Οδοντίατρο με εξειδίκευση στην Ενδοδοντία, και τον Δρ. Αριστείδη Χριστοφόρου, Χειρουργό Οδοντίατρο με ενασχόληση στη Διαγνωστική Ακτινολογία Στόματος.
Οι οδοντίατροι που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις, να ενημερωθούν για σύγχρονες προσεγγίσεις στον τομέα της οδοντιατρικής και, παράλληλα, να ανταλλάξουν απόψεις και επαγγελματικές εμπειρίες.
Η επιστημονική συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, καθώς ακολούθησε δεξίωση στους χώρους του ξενοδοχείου.
Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν εκλεκτά εδέσματα, ενώ τη βραδιά συνόδευσε μουσικά με το σαξόφωνό του ο αξιόλογος Αλέκος Κιούρλαπος, δημιουργώντας μια όμορφη και χαλαρή ατμόσφαιρα. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Εταιρεία Μ.Σ. Ιακωβίδη και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πάφου, με τον Σύλλογο να εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση.
Η Επιστημονική βραδιά επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σημασία της διαρκούς επιστημονικής επιμόρφωσης και της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου, ενισχύοντας παράλληλα το κλίμα συναδελφικότητας στους κόλπους της οδοντιατρικής κοινότητας της Πάφου.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.