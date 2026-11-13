Μαραθώνιος Λάρνακας: Κλείνουν οι δρόμοι από τα Λιβάδια μέχρι τη Δρομολαξιά - Ποια σημεία κλείνουν απόψε

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο αγώνας θα διεξαχθεί μεταξύ των ωρών 6:00 το πρωί και 2:00 το μεσημέρι, ενώ για τις ανάγκες της διοργάνωσης θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, από σήμερα Παρασκευή, στις 9:00 το βράδυ, μέχρι την Κυριακή στις 6:00 το απόγευμα, θα παραμείνουν κλειστά η λεωφόρος Αθηνών και όλοι οι κάθετοι δρόμοι που οδηγούν σε αυτήν.

Επιπρόσθετα, την Κυριακή, από τις 6:00 το πρωί μέχρι τις 2:00 το μεσημέρι, θα κλείσουν προσωρινά και τα ακόλουθα τμήματα του οδικού δικτύου: