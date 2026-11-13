Κλειστή για την τροχαία κίνηση θα παραμείνει από απόψε, Παρασκευή, η λεωφόρος Αθηνών στη Λάρνακα, ενόψει της διεξαγωγής του 9ου Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026.
Μαραθώνιος Λάρνακας: Κλείνουν οι δρόμοι από τα Λιβάδια μέχρι τη Δρομολαξιά - Ποια σημεία κλείνουν απόψε
Φωτογραφία: 6ος Radisson Blue Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας | ΚΥΠΕ
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή ενόψει της διεξαγωγής του 9ου Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο αγώνας θα διεξαχθεί μεταξύ των ωρών 6:00 το πρωί και 2:00 το μεσημέρι, ενώ για τις ανάγκες της διοργάνωσης θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Ειδικότερα, από σήμερα Παρασκευή, στις 9:00 το βράδυ, μέχρι την Κυριακή στις 6:00 το απόγευμα, θα παραμείνουν κλειστά η λεωφόρος Αθηνών και όλοι οι κάθετοι δρόμοι που οδηγούν σε αυτήν.
Επιπρόσθετα, την Κυριακή, από τις 6:00 το πρωί μέχρι τις 2:00 το μεσημέρι, θα κλείσουν προσωρινά και τα ακόλουθα τμήματα του οδικού δικτύου:
- Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ.
- Λεωφόρος Τάσου Παπαδόπουλου.
- Λεωφόρος Δημήτρη Χριστόφια μέχρι την συμβολή με την οδό Μεσαορίας.
- Λεωφόρος Τάσου Μητσόπουλου.
- Τμήμα της οδού Ανδρέα Στυλιανού στα Λιβάδια μεταξύ 6:00π.μ και 11:30π.μ.
- Η οδό Ζήνωνος Κιτιέως.
- Η πλατεία Βασιλέως Παύλου.
- Η πλατεία Αχιλλέα Θεοδούλου.
- Η οδός Νικόλαου Ρώσου.
- Το τμήμα της οδού Ερμού, από τη συμβολή με την οδό Καραολή και Δημητρίου, μέχρι τη συμβολή με την οδό Αχιλλέα Θεοδούλου.
- Το τμήμα της οδού Παύλου Βαλσαμάκη, από τη συμβολή με την οδό Νικόλαου Ρώσου, μέχρι τη συμβολή με την οδό Μεχμέτ Αλή.
- Η οδός Μεχμέτ Αλή.
- Η οδός Ουμ Χαράμ.
- Η οδός Κώστα Χ΄ Κακού.
- Η προέκταση της οδού Πόντου και η κάθετη ανώνυμη πάροδος της οδού Τάσου Μητσόπουλου, παρά την πολυκατοικία Sea Gate.
- Ο κυκλικός κόμβος Μακένζυ, μέχρι τη λεωφόρο Αρτέμιδος.
- Η λεωφόρος Αρτέμιδος, μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Τάσου Μητσόπουλου.
- Ο κυκλικός κόμβος παλιού αεροδρομίου.
- Τμήματα του Δρόμου Β4, μέχρι τη λεωφόρο Τιμίου Προδρόμου.
- Η οδός Χριστάκη Παναγιώτου.
- Ο κυκλικός κόμβος Δρομολαξιάς.
- Τμήματα της οδού 28ης Οκτωβρίου, μέχρι την στροφή για την Δρομολαξιά Ε316.
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