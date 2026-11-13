Γεμίζει η Λάρνακα με κόσμο αυτή την Κυριακή - Ρεκόρ συμμετοχών από 85 χώρες στο Μαραθώνιο

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τον Μαραθώνιο, τον Ημιμαραθώνιο, τους αγώνες δρόμου 10 χλμ. και 5 χλμ., ατομικό και εταιρικό, καθώς και τον παιδικό αγώνα 1 χλμ.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί επίσης τη διεύρυνση της συνεργασίας με τα Radisson Hotels, με την προσθήκη του Radisson Beach Resort Larnaca, πέραν του Radisson Blu Hotel Larnaca.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της Φλόγας του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, στις 16:30, στον Ιδιωτικό Τερματικό Σταθμό Επισήμων της Skylink Services, στο Παλιό Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Στις 17:30 θα ακολουθήσει λαμπαδηδρομία, η οποία θα καταλήξει στο θεατράκι των Φοινικούδων, όπου στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η τελετή αφής της Φλόγας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η διοργάνωση δίνει έμφαση στην προσβασιμότητα και την κοινωνική προσφορά, με τη συμμετοχή της πρωταθλήτριας ξιφασκίας με αμαξίδιο Κέλλυς Λουφάκη, ως VIP Athlete Ambassador, και της ομάδας Stoiximan Wheels of Change, σε συνεργασία με την AbleBook και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Υπάρχω».

Στο πλευρό της ομάδας θα βρίσκεται και ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής της ενόργανης γυμναστικής, Λευτέρης Πετρούνιας.

Παράλληλα, η διοργάνωση στηρίζει τον Σύνδεσμο «Μωρά Θαύματα» και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις μέσω του προγράμματος Green Strides.

Το Κέντρο Εγγραφών λειτουργεί από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας.

Εξάλλου, οι διοργανωτές ενημερώνουν ότι την Κυριακή, από τις 06:00 έως τις 13:00, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκοπές δρόμων σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Λάρνακας, για την ασφάλεια των αθλητών.

Για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων και των επισκεπτών θα διατίθενται οκτώ οργανωμένοι χώροι στάθμευσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ