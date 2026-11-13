Ένα σημαντικό έργο ανάπλασης και αναβάθμισης της Κοινότητας Κάτω Πύργου Τηλλυρίας εισέρχεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης, καθώς υπογράφηκαν σήμερα, στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, τα συμβόλαια για την ανάπλαση των Αποθηκών Χαρουπιών.
Κάτω Πύργος: Υπογράφηκαν τα συμβόλαια για την ανάπλαση των Αποθηκών Χαρουπιών
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, Νίκου Κλεάνθους, το έργο αναμένεται να αρχίσει το αμέσως επόμενο διάστημα και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό ορίζοντα 18 μηνών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο €1.300.000, ποσό για το οποίο έχει δοθεί η απαραίτητη έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ο κ. Κλεάνθους εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον Έπαρχο Λευκωσίας, Ανδρέα Χατζηπάκκο, για τη συμβολή και τη στήριξή του στην προώθηση του έργου, καθώς και προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την έγκριση του έργου και της σχετικής χρηματοδότησης.
Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου υπογράμμισε ότι η ανάπλαση των Αποθηκών Χαρουπιών αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια αναβάθμισης της Κοινότητας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «μαζί προχωράμε μπροστά, σταθερά και μεθοδικά».
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