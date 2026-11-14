Αίσιο τέλος στο θρίλερ στους Μαύρους Γκρεμούς – Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση του αγνοουμένου στην Πάφο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, Δρ. Σάββας Ιεζεκιήλ, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες και τα ειλικρινή του συγχαρητήρια προς το προσωπικό του Τμήματος Δασών και ιδιαίτερα προς το προσωπικό της Δασικής Περιφέρειας Πάφου, καθώς και τον Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό Πάφου, για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση που επέδειξαν, καταφέρνοντας να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν τον συμπατριώτη μας και να συμβάλουν καθοριστικά στην ασφαλή μεταφορά του.

Παράλληλα, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλες τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, καθώς και προς τους εθελοντές που συμμετείχαν στην επιχείρηση και συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωσή της. Ευτυχώς, ο συμπατριώτης μας είναι καλά στην υγεία του.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών παρακολουθούσε και συντόνιζε προσωπικά τις προσπάθειες των δυνάμεων του Τμήματος Δασών από την πρώτη στιγμή, μέχρι και την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης. Η χθεσινή επιτυχία, προστίθεται στην ανακοίνωση, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον σημαντικό ρόλο του Τμήματος Δασών, καθώς η άριστη γνώση των δασικών περιοχών, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δασικών οικοσυστημάτων, του ανάγλυφου του εδάφους, του δασικού οδικού δικτύου και των μονοπατιών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά και δασοπροστασίας.

Για το Τμήμα Δασών, η ανθρώπινη ζωή βρίσκεται πάνω από όλα. Η προστασία της αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και η προσφορά των ανθρώπων του δεν περιορίζεται στην προστασία και διαχείριση των δασών, αλλά επεκτείνεται σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει ανάγκη για τη διάσωση ανθρώπινης ζωής, καταλήγει η ανακοίνωση.