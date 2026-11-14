ΕΤΑΠ: Το Μουσείο Μάριον - Αρσινόης περνά στην Ψηφιακή Εποχή

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΑΠ το νέο ψηφιακό εργαλείο προσφέρει στους κατοίκους Κύπρου, εγχώριους και διεθνείς επισκέπτες τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τον αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του Μουσείου με έναν πρωτοποριακό και διαδραστικό τρόπο. Τα Κύρια Χαρακτηριστικά του Έργου αποτελούν η δίγλωσση Ακουστική Ξενάγηση που περιλαμβάνει πλήρης ηχητική περιήγηση σε δύο γλώσσες (αρχικά Ελληνικά και Αγγλικά), προσβάσιμη απευθείας από τις έξυπνες συσκευές των επισκεπτών.Αναλυτικές Ψηφιακές Περιγραφές με λεπτομερείς πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία για κάθε έκθεμα, που ζωντανεύουν την ιστορία του αρχαίου Μαρίου και της Αρσινόης.Πλούσιο Φωτογραφικό Υλικό με συλλογή φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης που αναδεικνύει τις λεπτομέρειες των εκθεμάτων και λειτουργεί ενισχυτικά στην εκπαιδευτική εμπειρία και εύκολη Πρόσβαση με χρήση τεχνολογίας QR codes στους χώρους του μουσείου για άμεση σύνδεση με το ψηφιακό περιεχόμενο, χωρίς την ανάγκη λήψης εξειδικευμένων εφαρμογών.

Επένδυση στο Μέλλον του Τουρισμού

Όπως αναφέρεται η συγκεκριμένη δράση δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική προσθήκη, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής επένδυσης. Μέσα από την ενσωμάτωση έξυπνων τεχνολογιών, το Μουσείο Μάριον - Αρσινόη καθίσταται πλέον πιο προσβάσιμο, συμπεριληπτικό και φιλικό προς το περιβάλλον (μειώνοντας την ανάγκη για έντυπο υλικό), ευθυγραμμιζόμενο πλήρως με τις διεθνείς τάσεις του αειφόρου και ψηφιακού τουρισμού. Με την επένδυση αυτή, προστίθεται στην ανακοίνωση, ο προορισμός ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του, προσφέροντας στους σύγχρονους ταξιδιώτες τις ψηφιακές ευκολίες που αναμένουν από έναν σύγχρονο, «έξυπνο» προορισμό.

Η ΕΤΑΠ επισημαίνει επίσης πως στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς έχουν ήδη εγκατασταθεί μέχρι σήμερα 20 έξυπνες πινακίδες ανάδειξής σημείων ενδιαφέροντος ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται και το 2027 με παρόμοιες καινοτόμες δράσεις. Η ΕΤΑΠ Πάφου επ’ ευκαιρίας ευχαριστε θερμά το Τμήμα αρχαιοτήτων για την στήριξη και συνεργασίαόλα αυτάτα χρόνια, μια συνεργασία που εστιάζει κυρίως στην προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού και πολιτιστικού μας πλούτου, καταλήγει η ανακοίνωση.