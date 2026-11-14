Συναγερμός στο αεροδρόμιο Λάρνακας: 20χρονος συνελήφθη με σχεδόν 19 κιλά κοκαΐνης στις αποσκευές του

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, γύρω στις 6.20μ.μ. χθες ανακόπηκε για έλεγχο ο 20χρονος, ο οποίος είχε φτάσει στην Κύπρο από χώρα του εξωτερικού. Η ενέργεια έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΑΟΕ - ΥΚΑΝ με το Τμήμα Τελωνείων για τον εντοπισμό προσώπων που εισάγουν ναρκωτικά στην Κύπρο.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών του εντοπίστηκαν 16 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 18 κιλών και 924 γραμμαρίων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Την υπόθεση διερευνά η ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας).

Πηγή: ΚΥΠΕ