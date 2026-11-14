Κουρεμένοι: Αυξάνεται στο 3,5% η δεύτερη δόση των αποζημιώσεων

Αυτό ανέφερε χθες μέσω ανάρτησής του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων, Σταύρος Γιαλλουρίδης, μετά τη νεότερη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (ΕΤΑ).

Σύμφωνα με τον κ. Γιαλλουρίδη, το τελικό σχέδιο θα ληφθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Για τις εταιρείες και τις μετοχές, ανέφερε ότι έχουν ενημερωθεί πως το θέμα θα τεθεί προς εξέταση στις αρχές του 2027.

Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Οκτωβρίου 2026, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα τον πλεονασματικό προϋπολογισμό του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης. Προβλέπονται έσοδα €50.000.000, από κυβερνητική χορηγία, και δαπάνες €28.725.199, οι οποίες αφορούν κυρίως κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων και συμβούλων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ταμείου την 1η Ιανουαρίου 2026 ανέρχονταν σε €189.180.218.

Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, περίπου €10.000.000 από τις συνολικές δαπάνες αφορούν την πληρωμή των υπολειπόμενων ποσών του εγκεκριμένου Σχεδίου Μερικής Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης για το 2025.

Επαναλειτουργία πλατφόρμας

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα την επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Συμμετοχή στο Σχέδιο Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης» για φυσικά πρόσωπα. Η υπηρεσία δέχεται αιτήσεις από τις 9 Νοεμβρίου 2026 έως τις 28 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο της συνέχισης των διαδικασιών του Ταμείου.