Άνοιξε ξανά ο εναέριος χώρος των ΗΠΑ: «Φταίει το πεπαλαιωμένο σύστημα» λέει η κυβέρνηση - Ακυρώθηκαν χιλιάδες πτήσεις, πρωτοφανές χάος στα αεροδρόμια

Η εντολή να καθηλωθούν τα αεροσκάφη σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ ελήφθη στις 15:36 το απόγευμα της Παρασκευής (ώρα Ανατολικής Ακτής, 22:36 στην Κύπρο). Το μέτρο ήρθη σχεδόν πέντε ώρες αργότερα, στις 20:15 (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 03:15 ξημερώματα Σαββάτου στην Κύπρο). Ενδεικτικά περισσότερες από 10.200 πτήσεις καθυστέρησαν συνολικά και πάνω από 5.100 ακυρώθηκαν, ενώ άφησε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους σε αεροδρόμια.

Ακολούθησε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι υπουργοί Μεταφορών και Εσωτερικής Ασφάλειας, κατά την οποία ανέφεραν πως η απόφαση να καθηλωθούν τα αεροσκάφη σε όλη τη χώρα ελήφθη για προληπτικούς λόγους.

“With a brand new state of the art system, we wouldn't have these outages... At 8:15 tonight, eastern time, we've opened up the air space…" Secretary Mullin & Secretary Duffy provide an update on the FAA National Ground Stop. https://t.co/twTyQ9UJQ0 — The White House (@WhiteHouse) November 14, 2026

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι απέδωσε το πρόβλημα στο πεπαλαιωμένο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται γενναία χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του. «Ο πρόεδρος έχει ζητήσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Εγώ θέλω 50 δισεκατομμύρια», είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, ο οποίος δήλωσε πως δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι το πρόβλημα οφείλεται σε «κυβερνοεπίθεση». Απαιτείται «εκσυγχρονισμός» του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τόνισε ο Μαρκγουέιν Μάλιν, εκτιμώντας πως θα κοστίσει «περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια».

Το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ ταλανίζεται από τεχνικές βλάβες, προβλήματα επικοινωνιών και ελλείψεις ελεγκτών, την ώρα που η FAA προσπαθεί να αντικαταστήσει τις πεπαλαιωμένες υποδομές. Το Κογκρέσο ενέκρινε πέρυσι κονδύλι ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, ενώ την Παρασκευή η FAA και ο Λευκός Οίκος ζήτησαν επιπλέον 30,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ήταν μόλις η δεύτερη φορά, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, που καθηλώθηκαν τα αεροσκάφη σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ. Η προηγούμενη ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν η FAA είχε αναστείλει τις απογειώσεις αεροσκαφών για σχεδόν δύο ώρες.

Η ταλαιπωρία των επιβατών συνεχίστηκε

Παρά την άρση της απαγόρευσης απογειώσεων, η αναστάτωση για τους επιβάτες δεν είχε τελειώσει. Από τη Βοστώνη έως το Σιάτλ και από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Άντζελες, οι αίθουσες αναχωρήσεων και τα γραφεία των αεροπορικών εταιρειών γέμισαν, καθώς αυξάνονταν οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις και τα αεροσκάφη παρέμεναν καθηλωμένα.

Χιλιάδες επιβάτες πέρασαν τη νύχτα στα αεροδρόμια. Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, ωστόσο, δεν θα υποχρεωθούν να τους αποζημιώσουν, καθώς δεν ευθύνονται για το πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η μόνη άλλη πανεθνική αναστολή πτήσεων στις ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2023, όταν η FAA ανέστειλε για περίπου 90 λεπτά τις αναχωρήσεις εσωτερικών πτήσεων.

Την άνοιξη του 2025, δύο προβλήματα στις επικοινωνίες επηρέασαν τις πτήσεις στο Νιούαρκ, ένα από τα τρία μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Νέα Υόρκη. Αιτία ήταν βλάβη στο σύστημα επικοινωνίας του κέντρου ελέγχου που διαχειρίζεται τα αεροσκάφη κατά την προσέγγισή τους. Το κέντρο βρίσκεται στη Φιλαδέλφεια, 160 χιλιόμετρα νοτιότερα. Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2026 ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής, όταν μια γραμμή τηλεπικοινωνιών διακόπηκε κατά λάθος.

Οι μαρτυρίες των επιβατών

Η Τζάνις Λεγουέλιν, στο αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια της Νέας Υόρκης, ήταν έτοιμη να βάλει τα κλάματα στη σκέψη ότι μπορεί να μην προλάβει τον γάμο της κόρης της στον Καναδά. «Θα ήθελα πολύ να υπάρχει μια άλλη πτήση, θα μου άρεσε να μπορούσα να πάρω μια άλλη πτήση, αμέσως!», είπε η 61χρονη, αναζητώντας απεγνωσμένα τρόπο να φτάσει στον προορισμό της. «Κοντεύω να τρελαθώ. Ο σύζυγός μου ήρθε αεροπορικώς από την Αγγλία για να παραβρεθεί στον γάμο», ανέφερε στο AFP.

Ο Κόλιν Μοντγκόμερι, επιβάτης στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσιγκτον, αποφάσισε να αναζητήσει εναλλακτική λύση. «Έκλεισα άλλη πτήση για αύριο στις 6:30 το πρωί, σε περίπτωση που λυθούν όλα μέσα στη νύχτα, αν και αυτό φαντάζει απίθανο, οπότε το πιθανότερο είναι να καταλήξω να πάω οδικώς στο Μαϊάμι», είπε.

Η έλλειψη ενημέρωσης οδήγησε πολλούς επιβάτες σε μεγάλες ουρές στα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, καθώς προσπαθούσαν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Ο Τζόζεφ Άντερσον, που προσπαθούσε να επιστρέψει στο Όκλαντ από το Λας Βέγκας, εξέταζε το ενδεχόμενο να κάνει τη διαδρομή οδικώς. «Αν ολόκληρη η χώρα έχει παραλύσει, αυτό σημαίνει ότι και οι αυτοκινητόδρομοι θα είναι μπλοκαρισμένοι», είπε. Ο 72χρονος συνταξιούχος της Πολεμικής Αεροπορίας σημείωσε επίσης ότι οι αποσκευές που είχαν ήδη παραδοθεί στην αεροπορική εταιρεία παρέμεναν εγκλωβισμένες. «Έχουμε κάπως εγκλωβιστεί», είπε, προσθέτοντας: «Ελπίζω η FAA να βελτιώσει την επικοινωνία της».

Το πρόβλημα σημειώθηκε λίγες εβδομάδες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, περίοδο κατά την οποία καταγράφονται στις ΗΠΑ τα περισσότερα αεροπορικά ταξίδια. Η γιορτή πέφτει φέτος ακριβώς πριν από ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αθλητικές διοργανώσεις, επαγγελματικές και πανεπιστημιακές.

Η Τιάρα Τζόνσον ήθελε να ταξιδέψει από τη Νέα Υόρκη στο Ορλάντο της Φλόριντα για να παρακολουθήσει συναυλία το Σαββατοκύριακο, όμως οι πιθανότητες να φτάσει εγκαίρως μειώνονταν. «Νομίζαμε ότι θα φτάναμε σε τρεις ώρες, αλλά όλο το βράδυ έχει ουσιαστικά καταστραφεί!», σχολίασε η 50χρονη. «Από την άλλη, βέβαια, είναι Παρασκευή και 13!»

Η 54χρονη Χαγκίρ Λέβι Σαλέφ διατήρησε την ψυχραιμία της και έκλεισε νέα πτήση για το πρωί της Κυριακής, με αποτέλεσμα να παραταθεί λίγο το επαγγελματικό της ταξίδι. «Θα τα καταφέρω», είπε χαμογελώντας. «Μία ακόμη ημέρα μακριά από τα παιδιά!»

Στην Ουάσιγκτον, η Κλερ Κλέμσον ήταν λιγότερο αισιόδοξη. «Θα χάσουμε μια αρκετά σημαντική οικογενειακή εκδήλωση», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα προλάβει, «αν και δεν πιστεύω ότι θα είναι δυνατό».

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ