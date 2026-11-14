Microsoft: Αποκαταστάθηκαν οι υπηρεσίες μετά το παγκόσμιο μπλακ άουτ – Τι προκάλεσε τη βλάβη

Νωρίτερα, η εταιρεία είχε ζητήσει συγγνώμη για τη βλάβη που επηρέασε παγκοσμίως τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τα λογισμικά της, μεταξύ των οποίων το Outlook, προκαλώντας προβλήματα σε χρήστες και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτό το περιστατικό στους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Γνωρίζουμε την εμπιστοσύνη που έχουν στις υπηρεσίες μας και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά αυτή την ευθύνη», ανέφερε ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με τη Microsoft, οι δυσλειτουργίες άρχισαν εξαιτίας «υψηλού φορτίου» στις υποδομές της και επηρέασαν το Outlook, την πλατφόρμα επικοινωνίας Teams και τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot. Η εταιρεία σημείωσε ότι η διατάραξη οφειλόταν σε «τεχνικό πρόβλημα και όχι σε κυβερνοεπίθεση ή στην Τεχνητή Νοημοσύνη».

Η βλάβη εξαπλώθηκε την Πέμπτη σε παγκόσμια κλίμακα, θέτοντας εκτός λειτουργίας προϊόντα της Microsoft σε τουλάχιστον 74 χώρες και εδάφη στην Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης Downdetector.

Τον Ιούλιο του 2024, άλλη βλάβη στον τομέα της πληροφορικής, η οποία συνδεόταν με ενημέρωση λογισμικού της εταιρείας κυβερνοασφάλειας CrowdStrike στα Windows, είχε παραλύσει αεροδρόμια, νοσοκομεία και πολλούς άλλους οργανισμούς, προκαλώντας μεγάλη σύγχυση σε όλο τον κόσμο.

Η Νέα Ζηλανδία, μία από τις χώρες που επηρεάστηκαν, ανακοίνωσε ότι η δυνατότητά της να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα είχε πληγεί από την παγκόσμια βλάβη της Microsoft. Πρόσθεσε ότι επηρεάστηκαν επίσης οι πρεσβείες, τα προξενεία και τα γραφεία αντιπροσωπείας της χώρας ανά τον κόσμο.

Ο υπουργός Οικονομίας της Ιαπωνίας, Ριοσέι Ακαζάβα, δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Asahi Shimbun ότι η διακοπή θα είχε «σημαντικό αντίκτυπο», λόγω του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα λογισμικά της Microsoft.

Η βλάβη είχε «σοβαρές επιπτώσεις» στις υπηρεσίες υγείας της Βρετανίας, δήλωσε η Ρέιτσελ Χάρισον, υπεύθυνη για τις δημόσιες υπηρεσίες στο συνδικάτο GMB. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι «επείγουσες επεμβάσεις» φαίνεται πως δεν επηρεάστηκαν.

Οι επιπτώσεις αφορούσαν επίσης τις υπηρεσίες ασθενοφόρων και τους οργανισμούς του NHS, του βρετανικού εθνικού συστήματος υγείας, ανέφερε η Χάρισον σε δήλωσή της στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Το προσωπικό στις τηλεφωνικές υπηρεσίες 111, για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση, και 999, για επείγοντα περιστατικά, δεν μπορεί να διαβιβάσει τις πληροφορίες για τους ασθενείς όπως συνήθως. Αυτό οδηγεί σε σημαντική συσσώρευση εκκρεμοτήτων και κινδυνεύει να προκαλέσει χάος», διευκρίνισε.

Οι διαταραχές επηρέασαν και την ομαλή λειτουργία επιχειρήσεων. Στην Ινδία, αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να μην λαμβάνουν τα αιτήματα των πελατών τους.

Ο όμιλος Euronext, που διαχειρίζεται χρηματιστήρια, κάλεσε τις εισηγμένες εταιρείες να επικοινωνούν μαζί του τηλεφωνικά, εφόσον χρειάζεται, αντί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι δραστηριότητές του διεξάγονταν χωρίς πρόβλημα.

«Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η μη διαθεσιμότητα του Copilot. Συνειδητοποιούμε πόσο εξαρτόμαστε από αυτό το εργαλείο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 26χρονος Γιασμίτ Σάρμα, ο οποίος εργάζεται σε υπηρεσίες ελέγχου στο Λονδίνο.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι, παρότι «φαίνεται να υπάρχει κάποια λύπη», στην πραγματικότητα «αυτό δεν ενοχλεί και τόσο πολύ. Είναι σχεδόν σαν να κερδίσαμε ένα ρεπό την Παρασκευή».

Στην Ιταλία, η ένωση προστασίας καταναλωτών Codacons δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών, εάν το Outlook αρνηθεί να προσφέρει «αυτόματη αποζημίωση στους πολίτες και τις εταιρείες» που επηρεάστηκαν από τη διακοπή λειτουργίας.

«Η εταιρεία δεν μπορεί απλώς να αποκαταστήσει τα συστήματά της και να θεωρήσει ότι το πρόβλημα λύθηκε: πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τις συνέπειες στους πελάτες της», ανέφερε η οργάνωση. Όπως σημείωσε, ακόμη και λίγες ώρες διακοπής μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις, προβλήματα στην εξυπηρέτηση πελατών και χαμένες ευκαιρίες πωλήσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ