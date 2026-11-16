Φονικό στη Λευκωσία: Έψαχναν για το μαχαίρι ακόμη και στα σκουπίδια – Μαρτυρίες για φωνές και αναφορές ότι πρόσωπο τραβούσε την τραυματισμένη έξω από την πολυκατοικία

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το φονικό όπλο δεν έχει εντοπιστεί, παρά τις έρευνες των ανακριτών. Μάλιστα, κατά τον Alpha, μέλη της Αστυνομίας αναζήτησαν το αντικείμενο ακόμη και σε κάδους απορριμμάτων της περιοχής, χωρίς αποτέλεσμα.

Καθοριστική η κατάθεση της τραυματία

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουν οι ανακριτές στην κατάθεση της δεύτερης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος, φέροντας τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη.

Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Οι ανακριτές αναμένουν την έγκριση των θεραπόντων ιατρών προκειμένου να μεταβούν στο νοσοκομείο και να λάβουν κατάθεση από την τραυματία, η οποία θεωρείται πρόσωπο-κλειδί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reporter, συνεχίζεται η αξιολόγηση του υλικού που εξασφαλίστηκε από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, καθώς και των τεκμηρίων που παραλήφθηκαν από το διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε νεκρή η 44χρονη.

Μαρτυρίες για φωνές πριν από το έγκλημα

Νέα στοιχεία προκύπτουν και από τις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Σύμφωνα με την Cyprus Times, περίοικοι φέρονται να ανέφεραν στους ανακριτές ότι άκουσαν φωνές κάποια στιγμή το βράδυ του Σαββάτου, προσδιορίζοντας ωστόσο χρονικό σημείο νωρίτερο από την εκτιμώμενη ώρα διάπραξης του εγκλήματος.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αξιολογούνται από την Αστυνομία, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί κατά πόσον συνδέονται με τη δολοφονία.

Ανάμεσα στα τεκμήρια που παραλήφθηκαν από τη σκηνή περιλαμβάνονται και δύο διαβατήρια, τα οποία πιστεύεται ότι ανήκουν στις δύο γυναίκες.

Στο κάδρο των ερευνών τρίτο πρόσωπο

Στο επίκεντρο των ερευνών παραμένει και το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου, με τις Αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιοι επισκέφθηκαν το διαμέρισμα πριν από την επίθεση.

Το διαμέρισμα φέρεται να λειτουργούσε ως χώρος παροχής υπηρεσιών μασάζ, ενώ δεν αποκλείεται οι έρευνες να στραφούν προς πρόσωπο που ενδεχομένως επισκέφθηκε το υποστατικό ως πελάτης.

Σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει πληροφορίες περί προσώπου που φέρεται να τραβούσε την τραυματισμένη γυναίκα έξω από την πολυκατοικία. Όπως εξήγησε, πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον συνδέονται με την υπόθεση.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι στο διαμέρισμα παρέχονταν κάποιου είδους υπηρεσίες, διευκρινίζοντας ότι όλα τα δεδομένα εξακολουθούν να διερευνώνται.

Σήμερα η νεκροτομή

Στο μεταξύ, για το πρωί της Δευτέρας (16/11) έχει προγραμματιστεί η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της 44χρονης, από τη διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αγγελική Παπέττα και τον ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Από τη νεκροτομή αναμένεται να προκύψουν περαιτέρω στοιχεία για τα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε αναίσθητη στο πάτωμα διαμερίσματος πρώτου ορόφου, φέροντας τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε γύρω στις 11:30 το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε για τραυματισμένη γυναίκα σε εξωτερικό χώρο. Κατά τις εξετάσεις που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος έξω από πολυκατοικία, οι οποίες τους οδήγησαν στο διαμέρισμα όπου βρέθηκε η 44χρονη.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τη διερεύνηση υπόθεσης φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου, με στόχο τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών και τη διακρίβωση των κινήτρων της επίθεσης.