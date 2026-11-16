Υπόθεση «χρυσών διαβατηρίων»: Αναβλήθηκε η διαδικασία στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας – Στις 23 Νοεμβρίου η συνέχεια για τους οκτώ κατηγορούμενους

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 23 Νοεμβρίου. Κατά τη συνεδρίαση θα εξεταστεί αν στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον των οκτώ κατηγορουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων.

Οι κατηγορούμενοι είχαν αθωωθεί πρωτοδίκως στις 4 Νοεμβρίου 2022. Στις 27 Φεβρουαρίου 2025, ωστόσο, το Εφετείο έκανε δεκτή την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα, ακύρωσε τις αθωωτικές αποφάσεις και διέταξε την επανεκδίκαση της υπόθεσης από διαφορετική σύνθεση Κακουργιοδικείου.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 36 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία, εξασφάλιση εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όλοι οι κατηγορούμενοι εξακολουθούν να τεκμαίρονται αθώοι.

Πηγή: ΚΥΠΕ