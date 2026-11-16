Αναβλήθηκε η διαδικασία που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας για την υπόθεση πολιτογράφησης αλλοδαπού επενδυτή μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, λόγω απουσίας μέλους της σύνθεσης του Δικαστηρίου.
Υπόθεση «χρυσών διαβατηρίων»: Αναβλήθηκε η διαδικασία στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας – Στις 23 Νοεμβρίου η συνέχεια για τους οκτώ κατηγορούμενους
Αναβλήθηκε λόγω απουσίας μέλους του Δικαστηρίου η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα διαδικασία στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας. Τότε θα εξεταστεί αν στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση σε βάρος των οκτώ κατηγορουμένων.
Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 23 Νοεμβρίου. Κατά τη συνεδρίαση θα εξεταστεί αν στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον των οκτώ κατηγορουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων.
Οι κατηγορούμενοι είχαν αθωωθεί πρωτοδίκως στις 4 Νοεμβρίου 2022. Στις 27 Φεβρουαρίου 2025, ωστόσο, το Εφετείο έκανε δεκτή την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα, ακύρωσε τις αθωωτικές αποφάσεις και διέταξε την επανεκδίκαση της υπόθεσης από διαφορετική σύνθεση Κακουργιοδικείου.
Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 36 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία, εξασφάλιση εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Όλοι οι κατηγορούμενοι εξακολουθούν να τεκμαίρονται αθώοι.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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