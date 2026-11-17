'Οπως αναφέρει η ΑΚΤΗ, για τα παιδιά η επαφή με τις μεγαλύτερες γενιές δημιουργεί ευκαιρίες να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, την κριτική σκέψη και τον σεβασμό, συνδέοντας παράλληλα τις εμπειρίες του παρελθόντος με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις του σήμερα.

Η Δρ Ξένια Λοϊζίδου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΚΤΗΣ, αναφέρει ότι έχει σημασία για μια ανθεκτική κοινωνία το πώς αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων της.

Η ΑΚΤΗ προσκαλεί νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της επαρχίας Πάφου, καθώς και γιαγιάδες και παππούδες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους.