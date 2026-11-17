Η ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας εγκαινιάζει τη νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία «Γιαγιάδες και παππούδες στην τάξη», με την πρώτη δράση να πραγματοποιείται στις 30 Νοεμβρίου, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πάφου. Η πρωτοβουλία θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε νηπιαγωγεία και στις πρώτες τάξεις δημοτικών σχολείων της επαρχίας Πάφου. Σύμφωνα με ανακοίνωση γιαγιάδες και παππούδες, ως φορείς εμπειρίας και κοινωνικής μνήμης, θα μοιραστούν με τα παιδιά ιστορίες, παραμύθια και προσωπικά βιώματα, μέσα από δραστηριότητες με επίκεντρο το περιβάλλον, την αειφορία και την ποιότητα ζωής.
Νέα πρωτοβουλία της ΑΚΤΗΣ φέρνει γιαγιάδες και παππούδες στις σχολικές τάξεις
'Οπως αναφέρει η ΑΚΤΗ, για τα παιδιά η επαφή με τις μεγαλύτερες γενιές δημιουργεί ευκαιρίες να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, την κριτική σκέψη και τον σεβασμό, συνδέοντας παράλληλα τις εμπειρίες του παρελθόντος με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις του σήμερα.
Η Δρ Ξένια Λοϊζίδου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΚΤΗΣ, αναφέρει ότι έχει σημασία για μια ανθεκτική κοινωνία το πώς αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων της.
Η ΑΚΤΗ προσκαλεί νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της επαρχίας Πάφου, καθώς και γιαγιάδες και παππούδες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
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