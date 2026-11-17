Αναπτυξιακά έργα, πέραν των 17 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου για το 2027. Ο προϋπολογισμός, ο οποίος εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του ΕΟΑ Αμμοχώστου, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το αντιπλημμυρικό έργο Παραλιμνίου, την επέκταση του αποχετευτικού συστήματος Κοκκινοχωρίων και την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού υδατοπρομήθειας Αγίας Νάπας – Παραλιμνίου. Ανακοίνωση του ΕΟΑ Αμμοχώστου σημειώνει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός εσόδων για το 2027 ξεπερνά τα 47 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συνολικές προβλεπόμενες δαπάνες ξεπερνούν τα 38 εκατομμύρια. «Ο προϋπολογισμός του 2027 αντικατοπτρίζει τον αναπτυξιακό προσανατολισμό του Οργανισμού και την προσήλωσή του στη δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών, με έμφαση στους τομείς της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της αντιπλημμυρικής προστασίας, της ενεργειακής αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στον τριετή αναπτυξιακό σχεδιασμό του Οργανισμού για την περίοδο 2027-2029 περιλαμβάνονται έργα συνολικού ύψους πέραν των 46 εκατομμυρίων. Από αυτά, έργα 17,7 εκ. έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν εντός του 2027, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 38% του συνολικού αναπτυξιακού προγράμματος της τριετίας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τον έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα του προγραμματισμού του Οργανισμού και τη δέσμευσή του για επενδύσεις σε έργα και υποδομές προς όφελος των πολιτών της επαρχίας Αμμοχώστου», αναφέρεται σε ανακοίνωση του τοπικού ΕΟΑ.
Έργα 17 εκ. στην ελεύθερη Αμμόχωστο από ΕΟΑ
Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στον τριετή αναπτυξιακό σχεδιασμό του Οργανισμού για την περίοδο 2027-2029 περιλαμβάνονται έργα συνολικού ύψους πέραν των 46 εκατομμυρίων.
Τα έργα που προωθούνται
Από τα σημαντικότερα έργα που προωθεί ο ΕΟΑ Αμμοχώστου είναι το αντιπλημμυρικό έργο Παραλιμνίου, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Άχνας, η κατασκευή 15 νέων αντλιοστασίων στο πλαίσιο της επέκτασης του Αποχετευτικού Συστήματος Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ) και η αναβάθμιση και επιδιόρθωση των δικτύων ύδρευσης σε ολόκληρη την επαρχία. Επίσης, στα έργα συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού υδατοπρομήθειας Αγίας Νάπας – Παραλιμνίου, η εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών και συστημάτων τηλεμετρίας σε ολόκληρη την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Οργανισμού. Παράλληλα, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει συγχρηματοδοτούμενα έργα ύψους οκτώ εκατομμυρίων, κάτι που, σύμφωνα με τον Οργανισμό, επιβεβαιώνει την στρατηγική του ΕΟΑ Αμμοχώστου για αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων.
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