Ισχυρισμούς ακόμη και για ερωτοτροπίες δικαστών επί της έδρας περιλάμβανε ανώνυμη καταγγελία που υποβλήθηκε πρόσφατα στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, στρεφόμενη εναντίον προσώπων του δικαστικού σώματος και όχι μόνο. Η Αρχή κατά της Διαφθοράς προχώρησε σε προκαταρκτική εξέταση της καταγγελίας, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται σε αυτήν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και, συγκεκριμένα, εάν αφορούν ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς. Δεν εντόπισε, ωστόσο, στοιχεία που να δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση και αποφάσισε να αρχειοθετήσει την καταγγελία.
Κατήγγειλαν δικαστές ότι ερωτοτροπούσαν κατά τη διάρκεια δίκης
Η Αρχή κατά της Διαφθοράς εξέτασε την καταγγελία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο προκύπτουν ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς. Για τους σοβαρούς ισχυρισμούς περί απρεπούς συμπεριφοράς δικαστών δήλωσε αναρμόδια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», στην καταγγελία κατονομάζονταν, μεταξύ άλλων, δύο δικαστές, οι οποίοι φέρονταν να είχαν επιδείξει απρεπή συμπεριφορά επί της έδρας. Συγκεκριμένα, διατυπωνόταν ο ισχυρισμός ότι οι δύο δικαστές, κατά τη διάρκεια της δίκης, ερωτοτροπούσαν και προέβαιναν σε απρεπείς πράξεις κάτω από την έδρα.
Χωρίς τεκμηρίωση
Σύμφωνα με την Αρχή κατά της Διαφθοράς, από τους ισχυρισμούς που προβάλλονται στην καταγγελία, οι οποίοι διατυπώνονται γενικά και αόριστα, διαπιστώνεται ανυπαρξία στοιχείων που να συνηγορούν σε αδικήματα διαφθοράς, ήτοι παντελής έλλειψη στοιχειών τα οποία να συνδέονται και να αποδεικνύουν πράξεις διαφθοράς. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο εκτίθενται τα περιστατικά στην καταγγελία δεν επιτρέπει την ασφαλή κατανόηση της μεταξύ τους συνάφειας ούτε την ακριβή αποτύπωση της χρονικής και πραγματικής αλληλουχίας τους. «Ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να στοιχειοθετηθεί και να διαφανεί οιονδήποτε αδίκημα διαφθοράς το οποίο είτε να εμπεριέχει το στοιχείο του δεκασμού ή της κατάχρησης εξουσίας ή εμπιστοσύνης ή να στρέφεται εναντίον της άσκησης νόμιμης εξουσίας, είτε οποιοδήποτε άλλο αδίκημα το οποίο εκ φύσεως συνιστά πράξη διαφθοράς» κατέληξε στην απόφαση της η Αρχή κατά της Διαφθοράς.
Ο λόγος στο Ανώτατο Δικαστήριο
Τονίζεται, ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν έχει αρμοδιότητα να διερευνήσει την ουσία των ισχυρισμών περί απρεπούς συμπεριφοράς δικαστών κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας, αλλά εξετάζει κατά πόσο τα καταγγελλόμενα συνιστούν πράξεις διαφθοράς, όπως αυτές καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, η αρχειοθέτηση της καταγγελίας από την Αρχή δεν συνιστά διαπίστωση ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι ή ότι τα καταγγελλόμενα δεν συνέβησαν, αλλά ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση από την ίδια.
Εναπόκειται πλέον στο Ανώτατο Δικαστήριο να επιδείξει τα απαραίτητα αντανακλαστικά και να ζητήσει τα στοιχεία που έχει ενώπιόν της η Αρχή κατά της Διαφθοράς, ώστε να εξεταστούν οι καταγγελίες για απρεπή συμπεριφορά δικαστών. Η αρχειοθέτηση από την Αρχή δεν μπορεί να αποτελεί και το τέλος της υπόθεσης, από τη στιγμή που οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν εξετάστηκαν επί της ουσίας.
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