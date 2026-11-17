Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοκαΐνη εντοπίστηκε κάτω από το στρώμα της 35χρονης, κατά τη διάρκεια έρευνας στο κελί όπου κρατείται.

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, με την Άντρη Δανιήλ, η λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες τα ναρκωτικά μεταφέρθηκαν στον χώρο κράτησης.

Όπως ανέφερε, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, ενώ εξετάζεται και το σενάριο η 35χρονη να είχε αποκρύψει την κοκαΐνη στο σώμα της πριν οδηγηθεί στο κρατητήριο.

Ο ρόλος της 35χρονης στην υπόθεση φόνου

Η 35χρονη συνελήφθη την περασμένη Τρίτη και οδηγήθηκε ενώπιον Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την κράτησή της για επτά ημέρες, στο πλαίσιο των ερευνών για τον φόνο του 51χρονου Βρετανού στην Πέγεια.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρεται να εμπλέκεται στη μεταφορά του θύματος με αυτοκίνητο, προτού το εγκαταλείψει στον δρόμο και αποχωρήσει.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί επίσης ο 20χρονος γιος της συμβίας του θύματος, ο οποίος έχει παραδεχθεί τη διάπραξη του φόνου και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ υπό κράτηση τέθηκε και η μητέρα του, η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την κατάθεσή της είχε αναφέρει ότι το θύμα έκανε χρήση κοκαΐνης και εκδήλωνε επιθετική συμπεριφορά.

Η κατάθεση της 35χρονης θεωρείται σημαντική για τη διερεύνηση των συνθηκών του εγκλήματος, καθώς φέρεται να ανέφερε στους ανακριτές ότι είδε τόσο το θύμα όσο και τον 20χρονο να κρατούν από ένα μαχαίρι.

Παραμένει άφαντο το φονικό μαχαίρι

Στο μεταξύ, οι έρευνες για τον εντοπισμό του μαχαιριού που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα συνεχίζονται.

Η 35χρονη είχε υποστηρίξει ότι το μαχαίρι πετάχτηκε σε απόμερη περιοχή του Ακάμα. Ωστόσο, ο 20χρονος άλλαξε στη συνέχεια την κατάθεσή του, υποστηρίζοντας ότι το είχε απορρίψει σε κάδο απορριμμάτων. Μέχρι στιγμής, το όπλο του εγκλήματος δεν έχει εντοπιστεί.

Η 35χρονη αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον Δικαστηρίου την Τετάρτη (18/11), για ανανέωση του διατάγματος κράτησής της.