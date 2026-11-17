Αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα λάβει η Αστυνομία ενόψει του αγώνα Maccabi Tel Aviv – Ολυμπιακός Πειραιώς για την Euroleague, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, στο κλειστό στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.
Έτοιμο το «Σπύρος Κυπριανού» για τον αγώνα Maccabi Tel Aviv – Ολυμπιακός: Τι πρέπει να κάνουν οι φίλαθλοι
Η Αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή για τον αγώνα με τροχαίες ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας
Οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 17:00, ενώ σε όλους τους φιλάθλους θα διενεργούνται σωματικοί έλεγχοι και έλεγχοι μέσω αψίδων ασφαλείας. Για τον λόγο αυτό, η Αστυνομία καλεί το κοινό να προσέλθει έγκαιρα ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.
Υποχρεωτικοί έλεγχοι ταυτοποίησης
Για την είσοδο στο στάδιο θα απαιτείται:
- Έγκυρο εισιτήριο του αγώνα.
- Κάρτα φιλάθλου.
- Δελτίο ταυτότητας.
Η ταυτοποίηση των στοιχείων θα γίνεται στις εισόδους του σταδίου.
Τι απαγορεύεται να μεταφερθεί στο στάδιο
Η Αστυνομία τονίζει ότι απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά:
- Σακιδίων ώμου και ατομικών τσαντών.
- Κερμάτων και άλλων αντικειμένων που μπορούν να θεωρηθούν επικίνδυνα.
- Φωτοβολίδων, κροτίδων και πυροτεχνημάτων.
- Αλκοολούχων ποτών.
- Πανό με οπαδικό, πολιτικό, ρατσιστικό, υβριστικό ή προκλητικό περιεχόμενο.
- Ενδυμάτων με πολιτικά σύμβολα ή συνθήματα.
- Κρανών μοτοσικλετιστών ή άλλων αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απόκρυψη χαρακτηριστικών προσώπου.
- Τηλεβόων με αποσπώμενες μπαταρίες.
Παράλληλα απαγορεύονται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο, η ρίψη αντικειμένων, η αναγραφή συνθημάτων και η εκφώνηση ή ανάρτηση ρατσιστικών ή υβριστικών μηνυμάτων.
Μέλη της Τροχαίας θα βρίσκονται στην περιοχή για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών μέχρι το στάδιο, τόσο πριν όσο και μετά τη λήξη του αγώνα.
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