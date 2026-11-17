Οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 17:00, ενώ σε όλους τους φιλάθλους θα διενεργούνται σωματικοί έλεγχοι και έλεγχοι μέσω αψίδων ασφαλείας. Για τον λόγο αυτό, η Αστυνομία καλεί το κοινό να προσέλθει έγκαιρα ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

Υποχρεωτικοί έλεγχοι ταυτοποίησης

Για την είσοδο στο στάδιο θα απαιτείται:

Έγκυρο εισιτήριο του αγώνα.

Κάρτα φιλάθλου.

Δελτίο ταυτότητας.

Η ταυτοποίηση των στοιχείων θα γίνεται στις εισόδους του σταδίου.

Τι απαγορεύεται να μεταφερθεί στο στάδιο

Η Αστυνομία τονίζει ότι απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά:

Σακιδίων ώμου και ατομικών τσαντών.

Κερμάτων και άλλων αντικειμένων που μπορούν να θεωρηθούν επικίνδυνα.

Φωτοβολίδων, κροτίδων και πυροτεχνημάτων.

Αλκοολούχων ποτών.

Πανό με οπαδικό, πολιτικό, ρατσιστικό, υβριστικό ή προκλητικό περιεχόμενο.

Ενδυμάτων με πολιτικά σύμβολα ή συνθήματα.

Κρανών μοτοσικλετιστών ή άλλων αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απόκρυψη χαρακτηριστικών προσώπου.

Τηλεβόων με αποσπώμενες μπαταρίες.

Παράλληλα απαγορεύονται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο, η ρίψη αντικειμένων, η αναγραφή συνθημάτων και η εκφώνηση ή ανάρτηση ρατσιστικών ή υβριστικών μηνυμάτων.

Μέλη της Τροχαίας θα βρίσκονται στην περιοχή για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών μέχρι το στάδιο, τόσο πριν όσο και μετά τη λήξη του αγώνα.