Το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Νινόι Ακίνο της Μανίλας, έπειτα από ταξίδι σχεδόν 18 ωρών από την Ουάσινγκτον, με ενδιάμεση στάση στην Αλάσκα για ανεφοδιασμό.

Η υποδοχή περιλάμβανε μουσική μπάντα, χορευτές με παραδοσιακές φορεσιές και την αναπαραγωγή του τραγουδιού «YMCA», που έχει συνδεθεί με τις δημόσιες εμφανίσεις του Αμερικανού προέδρου.

Κατεβαίνοντας από το αεροσκάφος, ο Τραμπ παρέλαβε από ένα παιδί δύο μικρές σημαίες, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Φιλιππίνων, τις οποίες ύψωσε προτού χαιρετήσει τους αξιωματούχους που τον περίμεναν. Σχολιάστηκε επίσης η εμφάνισή του, καθώς τα μαλλιά του έδειχναν πιο σκούρα από το συνηθισμένο.

Στη συνέχεια, αναχώρησε με το προεδρικό ελικόπτερο Marine One για το ξενοδοχείο του.

The Philippines plays “YMCA” for Trump as he arrives in the country. https://t.co/m6LWzdGENE — Clash Report (@clashreport) November 17, 2026

Στο επίκεντρο η Κίνα και η τεχνητή νοημοσύνη

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο ασιατικής περιοδείας, με βασικά θέματα στην ατζέντα του Αμερικανού προέδρου την τεχνητή νοημοσύνη, τις νέες τεχνολογίες και τις στρατηγικές σχέσεις της Ουάσινγκτον με την Κίνα.

Στη Μανίλα αναμένεται να συναντηθεί με τους ηγέτες της Ινδίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, των τριών χωρών που μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες συγκροτούν την τετραμερή συνεργασία Quad.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση της Quad σε επίπεδο ηγετών από την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ.

Διαδηλώσεις για την ακρίβεια και τον πόλεμο στο Ιράν

Παρά την επίσημη υποδοχή, η παρουσία του Τραμπ στη Μανίλα προκαλεί κινητοποιήσεις, με διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν και την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Οι Φιλιππίνες έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την άνοδο του ενεργειακού κόστους, καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Η χώρα κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, ενώ ο πληθωρισμός εντείνει τις πιέσεις στα νοικοκυριά.

As President Trump visits the Philippines, protesters are taking to the streets of Manila, opposing a U.S. initiative to build an AI hub in the country. https://t.co/gV54tlkkTg — ABC News (@ABC) November 17, 2026

Αντιδράσεις για τα σχέδια κατασκευής κέντρων δεδομένων

Ένα ακόμη ζήτημα που προκαλεί αντιδράσεις είναι η συμμετοχή των Φιλιππίνων στην αμερικανική πρωτοβουλία Pax Silica, η οποία συνδέεται με την οικονομική ασφάλεια και τη συνεργασία σε κρίσιμες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ συμμάχων και αξιόπιστων εταίρων.

Ωστόσο, κάτοικοι εκφράζουν ανησυχίες για τα σχέδια δημιουργίας μεγάλων κέντρων δεδομένων σε αγροτικές περιοχές βόρεια της Μανίλας.

Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται στην υψηλή κατανάλωση νερού που ενδέχεται να απαιτούν οι εγκαταστάσεις, αλλά και στον κίνδυνο εκτοπισμού αγροτών και αυτοχθόνων κοινοτήτων από τις περιοχές όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξή τους.

Με πληροφορίες από protothema.gr