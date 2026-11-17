Η Αρχή κατά της Διαφθοράς αρχειοθέτησε ανώνυμη καταγγελία που στρεφόταν κατά αξιωματούχου για χρηματισμό και ευνοϊκή μεταχείριση επιχειρηματικών συμφερόντων, κρίνοντας ότι οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν δεν συνοδεύονταν από επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία.
Στο αρχείο καταγγελία για χρηματισμό αξιωματούχου – Τι διαπίστωσε η Αρχή κατά της Διαφθοράς
Μετά από αξιολόγηση της καταγγελίας, η Αρχή κατά της Διαφθοράς έκρινε ότι οι ισχυρισμοί για ευνοϊκές αδειοδοτήσεις, πολεοδομικές αλλαγές και εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων ήταν γενικοί και αόριστοι
Η καταγγελία υποβλήθηκε διά χειρός στις 15 Ιουνίου 2026 και αφορούσε ισχυρισμούς περί χρηματισμού και ευνοϊκής μεταχείρισης επιχειρηματικών συμφερόντων από τα καταγγελλόμενα πρόσωπα, ιδίως ως προς την έκδοση αδειών, τους όρους και την ταχύτητα αδειοδότησης, καθώς και ενδεχόμενες ευνοϊκές μεταβολές πολεοδομικών ζωνών. Παράλληλα, γινόταν αναφορά σε πιθανές παράνομες επεμβάσεις σε παραλιακή περιοχή, ενώ ζητείτο η διερεύνηση επιχειρηματικών, οικογενειακών και πολιτικών διασυνδέσεων, καθώς και ενδεχόμενης σύνδεσης με παράνομες δραστηριότητες και νομιμοποίηση εσόδων από αυτές.
Αξιολογώντας το περιεχόμενο της καταγγελίας, η Αρχή κατά της Διαφθοράς διαπίστωσε ότι οι ισχυρισμοί δεν τεκμηρίωναν επαρκώς την απαιτούμενη αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των περιγραφόμενων περιστατικών και ενδεχόμενων πράξεων διαφθοράς ή κατάχρησης εξουσίας. Σύμφωνα με την Αρχή, οι ισχυρισμοί παρέμειναν γενικοί και αόριστοι, χωρίς συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα στοιχεία που να μπορούν να θεμελιώσουν ενδεχόμενα αδικήματα διαφθοράς ή κατάχρησης εξουσίας.
Ως εκ τούτου, κρίνοντας ότι τα αναφερόμενα δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς ή κατάχρησης εξουσίας, αποφάσισε να τερματίσει οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία και να αρχειοθετήσει την καταγγελία.
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