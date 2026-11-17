Η Βρετανία ανακοίνωσε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση άσκησης διευθυντικών καθηκόντων κατά οκτώ εταιρειών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται οι κατασκευαστικές Har Hevron Development Company Ltd, Hemdat Shomron Ltd and S.A.G. (Velvel) Construction and Development Ltd.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων λίγο πριν από λήξη των προθεσμιών για την υποβολή προσφορών για το Ε1, το ισραηλινό σχέδιο εποικισμού που διχοτομεί την Δυτική Οχθη και την αποκόπτει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ ενταφιάζοντας την ιδέα της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους.

«Η προστασία της λύσης των δύο κρατών είναι η κατευθυντήρια γραμμή της προσέγγισης αυτής της κυβέρνησης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Εντ Μίλιμπαντ. «Για τον λόγο αυτό το μήνυμά μου σχετικά με το Ε1 είναι ξεκάθαρο: μην κάνετε προσφορές, μην χτίζετε και μην κερδοσκοπείτε από την καταστροφή της λύσης των δύο κρατών».

Η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε επίσης κυρώσεις κατά του Tzav 9, οργάνωσης που συστηματικά μπλοκάρει τα φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, νερό και καύσιμα στην Λωρίδα της Γάζας.

Οι σχέσεις της Βρετανίας με το Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια εξαιτίας διαφωνιών σχετικά με την διαχείριση από το Ισραήλ του πολέμου στη Γάζα και των σχεδίων της κυβέρνησης Νετανιάχου να επεκτείνει τους εβραϊκούς οικισμούς στη κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Τον Σεπτέμβριο, το Ισραήλ απείλησε να κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ αντιδρώντας στην απόφαση του Λονδίνου να επιβάλει εμπορικές κυρώσεις κατά των εβραϊκών οικισμών της Δυτικής Οχθης.

Βρετανοί και ισραηλινοί διπλωμάτες έφθασαν τον Οκτώβριο σε συμφωνία της τελευταίας στιγμής για να αποφευχθεί το κλείσιμο του προξενείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ