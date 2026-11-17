Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το κέντρο της Πάφου έγινε για ακόμη μία φορά στόχος βανδαλισμών, με τον Δήμαρχο να υπογραμμίζει ότι η πόλη δεν μπορεί να αποτελεί χώρο ανεξέλεγκτων ενεργειών και παραβατικών συμπεριφορών.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ενδείξεις που, εφόσον επιβεβαιωθούν, ενδέχεται να συνδέουν την ομάδα «ΤΟΜ» από τον Μούταλο με τα συγκεκριμένα συνθήματα, τα οποία, όπως σημειώνεται, παραπέμπουν σε τρομοκρατική οργάνωση. Για τον λόγο αυτό, ζητείται η άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Δημαρχεύων Πάφου καλεί την Αστυνομία να προχωρήσει στις απαραίτητες έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων και να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες, περιλαμβανομένων συλλήψεων, εφόσον προκύψουν στοιχεία και ευθύνες. Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης ότι η ατιμωρησία δεν μπορεί να συνεχιστεί, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη διασφάλισης της τάξης, του ελέγχου και της ασφάλειας στην πόλη.

Ο κ. Ονησιφόρου υπογραμμίζει ότι οι πολίτες της Πάφου δικαιούνται να ζουν σε μια πόλη που σέβονται όλοι και στην οποία δεν υπάρχει ανοχή σε φαινόμενα βανδαλισμού και παραβατικότητας.