Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,2% το πρώτο εξάμηνο του 2026, με βασικούς μοχλούς την ιδιωτική κατανάλωση και την οικοδομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, συνέχισαν να διευρύνονται οι εξαγωγές υπηρεσιών στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) και των δικαιωμάτων χρήσης. Τα τουριστικά έσοδα, ωστόσο, αρχικά υποχώρησαν εν μέσω της αβεβαιότητας που προκάλεσε η σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Το 2027 η εγχώρια ζήτηση προβλέπεται να συνεισφέρει 2,3 ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη και οι καθαρές εξαγωγές 0,7 μονάδες, σε σύγκριση με αρνητική συνεισφορά 0,7 μονάδων το 2026. Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,8% το 2027, από 4% το 2026, και κατά 3% το 2028. Η Επιτροπή αναφέρει ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και οι καθυστερημένες μισθολογικές προσαρμογές μέσω της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής θα στηρίξουν το διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση. Η δημόσια κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,6% το 2027, έναντι 2,1% το 2026.

Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 2% το 2027 και 2,4% το 2028, μετά την αύξηση 7,9% που προβλέπεται για το 2026. Χωρίς τις νηογραφήσεις πλοίων, εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθούν το 2026, καθώς το υψηλότερο κόστος καθυστερεί τις επενδυτικές αποφάσεις, και θα ανακάμψουν το 2027 με τη στήριξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,7% το 2027 και οι εισαγωγές κατά 2,1%.

Οι καθαρές εξαγωγές υπηρεσιών αναμένεται να επιστρέψουν σε επίπεδα κοντά στον μέσο όρο της περιόδου πριν από τη σύρραξη, καθώς οι τουριστικές αφίξεις προβλέπεται να ανακάμψουν πλήρως το 2027. Η μετεγκατάσταση ξένων εξαγωγικών εταιρειών στην Κύπρο εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί. Παράλληλα, εταιρείες εξωστρεφών κλάδων, κυρίως στους τομείς ICT, εδραιώνονται στην Κύπρο και διευρύνουν τις εξαγωγικές αγορές τους.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει το 3,9% το 2026 και να υποχωρήσει στο 2,9% το 2027 και στο 2,4% το 2028. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αύξησε το ενεργειακό κόστος, ενώ οι μειώσεις στον ΦΠΑ και στους φόρους κατανάλωσης περιόρισαν τον αντίκτυπο. Αναμένεται επίσης αύξηση του πληθωρισμού τροφίμων, ο οποίος είναι ευαίσθητος στο κόστος ενέργειας και μεταφορών.

Η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, με υψηλή απασχόληση και την ανεργία σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,8% το 2027 και στο 3,7% το 2028. Η απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,8% το 2027, έναντι 1,7% το 2026, και κατά 1,1% το 2028. Οι αποδοχές ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν κατά 5,1% το 2027, από 3,8% το 2026, και κατά 3,5% το 2028.

Η πραγματική αύξηση των μισθών αναμένεται να επιταχυνθεί το 2027, καθώς οι αποδοχές θα προσαρμοστούν μέσω του μηχανισμού αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Αυτό εκτιμάται ότι θα αυξήσει βραχυπρόθεσμα το μοναδιαίο κόστος εργασίας κατά 2,9% το 2027, έναντι 2,1% το 2026, πριν αυτό υποχωρήσει στο 1,4% το 2028. Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών προβλέπεται να ανέλθει στο 7,6% το 2027, από 6,3% το 2026, και στο 8,2% το 2028.

Το 2025 η Κύπρος κατέγραψε σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα, ύψους 3,6% του ΑΕΠ, παρότι οι δαπάνες αυξήθηκαν ταχύτερα από τα έσοδα. Για το 2026 το πλεόνασμα προβλέπεται στο 2,9% του ΑΕΠ, παρά τη γενική φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία μείωσε τα έσοδα κατά 0,7% του ΑΕΠ, και τα μέτρα ύψους 0,4% του ΑΕΠ για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας. Το πλεόνασμα εκτιμάται στο 3,2% του ΑΕΠ το 2027 και στο 3,3% το 2028. Το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο προβλέπεται στο 2,7% του ΑΕΠ το 2027 και στο 3,1% το 2028.

Οι δαπάνες του 2027 θα επηρεαστούν από την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών, η οποία θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά πλήρως μετά τη σταδιακή εισαγωγή της. Από την πλευρά των εσόδων, τα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν αρνητικά την είσπραξη ΦΠΑ και φόρων κατανάλωσης. Άλλα μέτρα στήριξης αφορούν οικογένειες και κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα επηρεάστηκαν από τον αφθώδη πυρετό. Οι πρόσθετες αμυντικές δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν από δάνεια του εργαλείου SAFE αναμένεται να αρχίσουν να καταγράφονται το 2027 και να ενισχυθούν το 2028.

Το δημόσιο χρέος συνεχίζει να μειώνεται. Αφού κορυφώθηκε στο 114% του ΑΕΠ το 2020, υποχώρησε κατά περισσότερο από 60 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε πέντε χρόνια και διαμορφώθηκε στο 52,3% στα τέλη του 2025. Έτσι, έπεσε κάτω από το όριο του 60% για πρώτη φορά από το 2009. Η Επιτροπή προβλέπει ότι θα μειωθεί στο 46,3% το 2026, στο 40,6% το 2027 και στο 35,1% το 2028.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να παραμείνει υψηλό: στο 10,3% του ΑΕΠ το 2026, στο 9,5% το 2027 και στο 8,4% το 2028. Αυτό αντανακλά την προσωρινή μείωση του εμπορικού πλεονάσματος λόγω του σοκ στις τιμές του πετρελαίου, καθώς και τον αυξανόμενο επαναπατρισμό κερδών από ξένες εταιρείες. Το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών προβλέπεται στο -19,7% του ΑΕΠ το 2027. Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ, που αποτυπώνει το συνολικό επίπεδο τιμών των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται εγχώρια, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,7% το 2027.

Οι κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές παραμένουν καθοδικοί, ενώ οι διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο απειλούν τη ναυτιλία. Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι τουριστικές αφίξεις είναι ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Παράλληλα, η μεγάλη εξάρτηση της Κύπρου από εισαγωγές, ιδίως ενεργειακών προϊόντων, αυξάνει την ευαισθησία της σε εξωτερικά σοκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ