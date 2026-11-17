Τον Ιανουάριο του 2027 αναμένεται να αρχίσει η ακρόαση της υπόθεσης των ιδιωτικών ποινικών διώξεων που άσκησε η οικογένεια του Θανάση Νικολάου εναντίον πέντε κατηγορουμένων. Η σημερινή διαδικασία αναβλήθηκε και το δικαστήριο έδωσε οδηγίες για τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων.
Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Τον Ιανουάριο αρχίζει η ακροαματική διαδικασία με την κατάθεση της Ανδριάνας
Η σημερινή διαδικασία για τις ιδιωτικές ποινικές διώξεις εναντίον πέντε προσώπων αναβλήθηκε, με το δικαστήριο να δίνει οδηγίες για εκκρεμότητες και την κατάθεση μαρτυρικού υλικού.
Η Νομική Υπηρεσία ζήτησε χρόνο για να καταθέσει μαρτυρικό υλικό που είχε ζητήσει η υπεράσπιση στην προηγούμενη διαδικασία. Το δικαστήριο όρισε ότι το υλικό πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 1η Δεκεμβρίου.
Την ερχόμενη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, αναμένεται να προσκομιστεί η γραπτή κατάθεση της μητέρας του Θανάση, Ανδριάνας Νικολάου. Εκείνη θα είναι η πρώτη που θα κληθεί να καταθέσει κατά την ακροαματική διαδικασία.
Το δικαστήριο κάλεσε τις δύο πλευρές να είναι έτοιμες για την ακρόαση εντός Ιανουαρίου 2027. Υπέδειξε επίσης στην κατηγορούσα Αρχή ότι, πέρα από την Ανδριάνα Νικολάου, πρέπει να προετοιμαστούν για να καταθέσουν οι ποινικοί ανακριτές Θανάσης Αθανασίου, Λάμπρος Παππάς και Αντώνης Αλεξόπουλος.
Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος του συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκης Καπηλιώτης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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