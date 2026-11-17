Η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει την κοινή ευρωπαϊκή θέση για την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και την ενίσχυση της διεθνούς κλιματικής δράσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στην ανθεκτικότητα της Μεσογείου.

Τέσσερα γεγονότα ευρωπαϊκού και κυπριακού ενδιαφέροντος

Με τη συμμετοχή του κ. Σενέκη, ο οποίος συνοδεύεται από το επιτελείο του, δηλαδή υπηρεσιακούς λειτουργούς του Υπουργείου και του Τμήματος Περιβάλλοντος, έλαβαν χώρα κατά τη σημερινή ημέρα τέσσερα σημαντικά γεγονότα ευρωπαϊκού και κυπριακού ενδιαφέροντος: η Υπουργική Στρογγυλή Τράπεζα για τη Μεσόγειο, στο πλαίσιο του Διαλόγου «Antalya Mediterranean Climate», η εκδήλωση υψηλού επιπέδου της ΕΕ για τη διεθνή διάσταση της πρωτοβουλίας «OceanEye», η συντονιστική συνάντηση των Υπουργών της ΕΕ (EU Ministerial Coordination Meeting) ενόψει των διαπραγματεύσεων της COP31, καθώς και οι Υπουργικές Στρογγυλές Τράπεζες Υψηλού Επιπέδου για τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των κλιματικών πολιτικών και την ενίσχυση της παγκόσμιας κλιματικής φιλοδοξίας έως το 2030.

Ανάγκη ενίσχυσης περιφερειακών συνεργασιών

Κατά τις σημερινές του παρεμβάσεις, ο υπουργός Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας και ανάληψης συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση των ολοένα εντονότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο. Κατά την παρέμβασή του στην Υπουργική Στρογγυλή Τράπεζα για τη Μεσόγειο, στο πλαίσιο του «Antalya Mediterranean Climate Dialogue», υπογράμμισε ότι η περιοχή συγκαταλέγεται στις πλέον ευάλωτες απέναντι στην κλιματική αλλαγή, με την άνοδο της θερμοκρασίας, τη λειψυδρία, τις παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και τις δασικές πυρκαγιές να αποτελούν ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις. Σημείωσε ότι για την Κύπρο, ως νησιωτικό κράτος της Ανατολικής Μεσογείου, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία των δασών και η θωράκιση των παράκτιων περιοχών αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Παράλληλα στάθηκε στη σημασία της μετατροπής των κοινών κλιματικών προτεραιοτήτων σε συγκεκριμένες δράσεις, μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και την ενίσχυση των περιφερειακών συνεργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην Πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Πυρόσβεσης στην Κύπρο, ως παραδείγματα συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κοινών κλιματικών κινδύνων.

Η διεθνής συμμαχία «OceanEye» - Προσπάθεια διεύρυνσης και ενδυνάμωσής της στην Αττάλεια

Στη σημασία της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αναφέρθηκε ο κ. Σενέκης κατά την παρέμβασή του σε εκδήλωση υψηλού επιπέδου της ΕΕ για τη διεθνή διάσταση της πρωτοβουλίας «OceanEye». Η πρωτοβουλία, η οποία προωθείται από την ΕΕ και τον Καναδά, αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της παρατήρησης των ωκεανών και της αξιοποίησης επιστημονικών δεδομένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των βασικών ομιλητών της εκδήλωσης ήταν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, ο οποίος σε συνέντευξή του στον «Π» μία μέρα πριν την έναρξη της COP31, αναφέρθηκε σε αυτή την εκδήλωση για τη διεθνή συμμαχία, η οποία εγκαινιάστηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 στη Νέα Υόρκη, από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρωθυπουργό του Καναδά. «Χτίζοντας στην επιτυχία της εκδήλωσης εκείνης, διοργανώνουμε νέα εκδήλωση της συμμαχίας στην Αττάλεια, στο πλαίσιο της COP31, κατά την οποία αναμένεται ότι κράτη και οργανισμοί θα ανακοινώσουν τη συμμετοχή τους στη συμμαχία και την πρόθεσή τους να συμβάλουν στη μακροχρόνια στήριξη του συστήματος παρατήρησης των ωκεανών. Τα δεδομένα που προκύπτουν από την παρατήρηση αυτή, στηρίζουν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την καλύτερη προετοιμασία απέναντι στους κλιματικούς κινδύνους», είπε ο κ. Καδής.

Ο κ. Σενέκης, κατά τη σημερινή παρέμβασή του, εξέφρασε τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πρωτοβουλία. Επισήμανε ότι η Κύπρος προτίθεται να συμβάλει αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δραστηριότητες θαλάσσιας παρακολούθησης, τις ερευνητικές της υποδομές και την τεχνογνωσία των επιστημονικών της ιδρυμάτων, ενώ αναφέρθηκε και στις ενέργειες για συμμετοχή της χώρας στη διακυβέρνηση του «Mercator International Centre for the Ocean».

Συντονισμός των υπουργών της ΕΕ για τις διαπραγματεύσεις

Ακολούθως ο υπουργός συμμετείχε στη συντονιστική συνάντηση των υπουργών της ΕΕ (EU Ministerial Coordination Meeting), στο πλαίσιο του συντονισμού των κοινών ευρωπαϊκών θέσεων για τις διαπραγματεύσεις της COP31. Επίσης σε Υπουργικές Στρογγυλές Τράπεζες Υψηλού Επιπέδου, με αντικείμενο τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της παγκόσμιας κλιματικής φιλοδοξίας έως το 2030. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην εφαρμογή των εθνικών κλιματικών δεσμεύσεων και στη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης, με σεβασμό στις ανάγκες των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών.

Ο κ. Σενέκης θα συνεχίσει τη συμμετοχή του στις εργασίες της COP31 έως την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου, παρακολουθώντας την εξέλιξη των υπουργικών διαβουλεύσεων για τη μείωση των εκπομπών, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την κλιματική χρηματοδότηση, ενόψει της ολοκλήρωσης της Διάσκεψης στις 20 Νοεμβρίου.

Οι θέσεις της ΕΕ

Στη Σύνοδο στην Αττάλεια η Ευρώπη αναμένεται να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο, πιέζοντας άλλες χώρες να ενισχύσουν τη δράση τους για το κλίμα, παρά την υπαναχώρηση που έχει σημειωθεί σε ορισμένες από τις δικές της προτάσεις. Όσον αφορά τις βασικές θέσεις της Κύπρου, αυτές, σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Γεωργίας, που μίλησαν στον «Π», ευθυγραμμίζονται με τις κοινές θέσεις και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την COP31, με στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας κλιματικής δράσης και την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων. Οι θεμελιώδεις ευρωπαϊκές θέσεις, όπως έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνοψίζονται στους εξής βασικούς πυλώνες:

Ενίσχυση της παγκόσμιας κλιματικής φιλοδοξίας: Προώθηση της εφαρμογής των εθνικών δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων.

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και προώθηση δράσεων για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών και των οικονομιών.

Κλιματική χρηματοδότηση: Υποστήριξη των διεθνών προσπαθειών για κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων και αποτελεσματική στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Δίκαιη μετάβαση: Προώθηση μιας κοινωνικά δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης μετάβασης προς οικονομίες χαμηλών εκπομπών.

Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας: Προώθηση της πολυμερούς συνεργασίας και της αποτελεσματικής εφαρμογής των αποφάσεων προηγούμενων Διασκέψεων.

Έμφαση στις χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές

«Η ευρωπαϊκή θέση απευθύνεται σε όλα τα μέρη, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές. Από αυτές αναμένουμε την υψηλότερη δυνατή φιλοδοξία και αποτελεσματική εφαρμογή των δεσμεύσεών τους», είχε αναφέρει στη συνεντευξή του στον «Π» ο κ. Καδής. «Στη χρηματοδότηση, χρειάζεται να κινητοποιηθούν περισσότεροι πόροι από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Εξίσου ουσιαστικό είναι να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που δυσκολεύουν την πρόσβαση των αναπτυσσόμενων χωρών σε αυτούς τους πόρους. Στους ωκεανούς, ο Καναδάς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εταίρου με τον οποίο αναλάβαμε κοινή πρωτοβουλία. Αναφέρομαι στη διεθνή συμμαχία «OceanEye» και στην προσπάθεια διεύρυνσης και ενίσχυσής της στην Αττάλεια. Οι νέες συνεισφορές μπορούν να περιλαμβάνουν χρηματοδότηση, εξοπλισμό, ερευνητικά μέσα ή υποδομές επεξεργασίας δεδομένων», πρόσθεσε.