Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.
Καιρός: Σκαμπανεβάσματα της θερμοκρασίας μέχρι την Κυριακή - Σε ποια περιοχή αναμένεται να βρέξει
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή και σταδιακά μικρή πτώση μέχρι την Κυριακή για κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.
Σήμερα ο καιρός θα είναι τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν ελαφρές βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Το βράδυ ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή και σταδιακά μικρή πτώση μέχρι την Κυριακή για κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.
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