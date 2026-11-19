Στην τοποθέτησή του, ο γενικός διεθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, είπε ότι μετά τη διαφωνία που εξέφρασε το Υπουργείο Άμυνας με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, ζητώντας έναν φορέα υπό το Υπουργικό Συμβούλιο για όλες τις κρίσεις, οι δύο υπουργοί, Εσωτρικών και Άμυνας συναντήθηκαν, και αποφάσισαν ότι θα παραμείνει το νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εωτερικών.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, στις 8 Οκτωβρίου, ο ταξίαρχος Ιάκωβος Μικελλίδης, διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΥΠΣΕΑ) εξέφρασε προβληματισμούς σε σχέση με την υπαγωγή του Στρατού κάτω από τις δομές του Υπουργείου Εσωτερικών, όταν ο εθνικός συντονιστής, σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, θα συντονίζει τη δράση της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Στρατού και των Υγειονομικών Αρχών.

Στη σημερινή του τοποθέηση, ο κ. Ηλία διευκρίνισε ότι στο κατατεθειμένο νομοσχέδιο δεν καθορίζονται οι Υπηρεσίες που συμμετέχουν στον νέο Μηχανισμό, αλλά η δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και η θεσμοθέτηση του εθνικού συντονιστή.

Το δεύτερο σημείο που ανέφερε ήταν ότι τελεσίδικα υπάρχει πολιτική απόφαση, όπως παραμείνει ο τομέας δασοπυρόσβεσης του Τμήματος Δασών στο Υπουργείο Γεωργίας. «Αν χρειαστεί στην πορεία να γίνουν διορθώσεις και προσαρμογές, θα το κάνουμε με τροποποίηση του Νόμου μέσω της Βουλής», κάτι που προκάλεσε αντίδραση από πλευράς Τμήματος Δασών. Σε τοποθέτησή του, εκπρόσωπος του κλάδου υπαλλήλων του Τμήματος Δασών – ΠΑΣΥΔΥ, Αντώνης Σαρρής, εξέφρασε ανησυχία για το ανοιχτό ενδεχόμενο μελλοντικής μεταφοράς της δασοπυρόσβεσης στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον κ. Ηλία, το κύριο κέρδος από την ψήφιση του νομοσχεδίου, είναι η αναβάθμιση του συντονισμού των υπηρεσιών σε ένα περιστατικό. Εξήγησε ότι με τον διορισμό του εθνικού συντονιστή θα γίνει μελέτη και αναθεώρηση όλων των σχεδίων κρίσεων, ώστε να αναβαθμιστεί ο συντονισμός μεταξύ των Υπηρεσιών, σε όποιο Υπουργείο και να ανήκουν.

Στη συνέχεια της συζήτησης εκφράστηκαν προβληματσμοί και ανησυχίες από μερίδα βουλευτών και Υηρεσιών σε σχέση με τις αρμοδιότητες και τον ρόλο του εθνικού συντονιστή, οι οποίες θα εξεταστούν σε βάθος στην κατ΄άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου.