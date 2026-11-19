Ζημιές υπέστη την Πέμπτη ο ουρανοξύστης στο Ριάντ όπου στεγάζεται το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Χτυπήθηκε ουρανοξύστης του σαουδαραβικού κρατικού επενδυτικού ταμείου στο Ριάντ - Απάντησαν οι Χούθι για τα πλήγματα στη Σαναά
Ζημιές στην πρόσοψη και σπασμένα τζάμια καταγράφηκαν στο κτίριο των 80 ορόφων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.
Το περιστατικό σημειώθηκε μερικές ώρες αφότου ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι της Υεμένης και έκανε λόγο για πτώση συντριμμιών στην πρωτεύουσα.
«Η πρόσοψη υπέστη ζημιές σε ορόφους και έσπασαν υαλοπίνακες», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Δύο ακόμη πηγές επιβεβαίωσαν τις ζημιές.
Το κτίριο έχει 80 ορόφους και είναι το ψηλότερο στην οικονομική συνοικία του Ριάντ. Στην ίδια περιοχή, άλλος ουρανοξύστης, ιδιοκτησίας της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco, είχε υποστεί ζημιές στις αρχές Νοεμβρίου από πυρά των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.
Οι Χούθι ανακοίνωσαν από την πλευρά τους, μέσω του επίσημου καναλιού τους στο Telegram, ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε επίθεση στη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης.
«Ο σαουδάραβας εχθρός στοχοθέτησε και πάλι το εργοστάσιο υποδημάτων και υφασμάτων του Ιδρύματος για την Ανάπτυξη Αλ-Γιατίμ», ανέφεραν, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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