Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη σημερινή εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1 ο Νικήτας Κυριάκου, καθώς η βρογχίτιδα που τον ταλαιπωρεί τον ανάγκασε να αποχωρήσει από το πλατό μόλις 42 λεπτά μετά την έναρξη της εκπομπής.
«Ευελπιστώ να επιστρέψω τη Δευτέρα και να είναι όλα καλά» - Αποχώρησε στον αέρα από την εκπομπή του ο Νικήτας Κυριάκου (βίντεο)
Απευθυνόμενος στους τηλεθεατές, εξήγησε τους λόγους της πρόωρης αποχώρησής του, παραδεχόμενος ότι είχε υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις του.
Ο γνωστός παρουσιαστής επιχείρησε να επιστρέψει στα επαγγελματικά του καθήκοντα, θεωρώντας ότι η κατάσταση της υγείας του είχε βελτιωθεί αρκετά ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ζωντανής μετάδοσης. Ωστόσο, η αδιαθεσία που αισθανόταν δεν του επέτρεψε να συνεχίσει.
Απευθυνόμενος στους τηλεθεατές, εξήγησε τους λόγους της πρόωρης αποχώρησής του, παραδεχόμενος ότι είχε υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις του.
«Δυστυχώς, είχα υπερεκτιμήσει τις δυνατότητές μου. Τα είχα βάλει με τη βρογχίτιδα και πίστευα ότι θα επιστρέψω και θα είναι όλα καλά, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να συνεχίσω την εκπομπή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Νικήτας Κυριάκου απολογήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό για την αναγκαστική διακοπή της παρουσίας του, ενημερώνοντας ότι τη συνέχεια της εκπομπής θα αναλάμβανε ο συνάδελφός του, Θησέας Ιωάννου.
Πριν αποχωρήσει από το πλατό, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα έχει αναρρώσει αρκετά ώστε να επιστρέψει κανονικά στην παρουσίαση της εκπομπής τη Δευτέρα.
«Ευελπιστώ να επιστρέψω τη Δευτέρα και να είναι όλα καλά», είπε, αποχαιρετώντας τους τηλεθεατές.
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