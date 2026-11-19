Ο κ. Μουσιούττας, απευθύνοντας χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση τη σημαντικότερη κοινωνική μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης και του τόπου, καθώς και την πρώτη ουσιαστική αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Όπως είπε, καμία υφιστάμενη σύνταξη δεν θα μειωθεί και οι συντάξεις θα αυξάνονται, με προτεραιότητα στις χαμηλές.

Ανέφερε ότι η αναλογιστική μείωση της πρώτης σύνταξης περιορίζεται και ότι για πρώτη φορά θα συνυπολογίζονται στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα η φροντίδα παιδιών και εξαρτωμένων, οι περίοδοι αναπηρίας και τα χρόνια ασθενείας. Πρόσθεσε ότι τερματίζεται ο κρατικός δανεισμός από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αρχίζει η σταδιακή αποπληρωμή του χρέους προς αυτό.

Ο Υπουργός είπε ότι επί μήνες συζητήθηκαν στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα όλες οι πτυχές της μεταρρύθμισης, μεταξύ άλλων το ύψος των χαμηλών συντάξεων, οι μειώσεις για όσους αφυπηρετούν πρόωρα, η αναγνώριση της φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων γονέων, η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα και η θωράκιση του Ταμείου. «Δεν συμφωνήσαμε σε όλα και δεν θα ήταν υγιές να συμβεί κάτι τέτοιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο διάλογος ήταν πραγματικός και αρκετές τελικές πρόνοιες φέρουν το αποτύπωμα των κοινωνικών εταίρων, μεταξύ τους και της ΔΕΟΚ.

Ως κυβερνητικές προτεραιότητες ανέφερε επίσης την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, τους αξιοπρεπείς μισθούς και όρους απασχόλησης, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και τη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Είπε ότι προωθούνται η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η επάρκεια των κατώτατων μισθών, σε εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Χαρακτήρισε τη ΔΕΟΚ σημαντικό εταίρο στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και τον κοινωνικό διάλογο μέθοδο διακυβέρνησης που συνέβαλε σε δεκαετίες εργασιακής ειρήνης και κοινωνικής συνοχής.

Αναφερόμενος στο ευρύτερο μεταρρυθμιστικό έργο, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι από τον Ιανουάριο του 2026 εφαρμόζεται η φορολογική μεταρρύθμιση, η πρώτη συνολική αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος έπειτα από δύο δεκαετίες, η οποία, όπως ανέφερε, ελάφρυνε τη μεσαία τάξη, τα χαμηλά εισοδήματα και τις οικογένειες με παιδιά. Μίλησε ακόμη για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και το νέο σύστημα αξιολόγησης, ενώ συνέδεσε τις δυνατότητες επενδύσεων στην υγεία, την παιδεία και το κράτος πρόνοιας με την ανθεκτική οικονομία και την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Καταλήγοντας, αναφέρθηκε στον ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό της Κύπρου και στον στόχο τερματισμού της τουρκικής κατοχής και επανένωσης της χώρας.

Ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους. Προειδοποίησε ότι μεγάλη μερίδα συνταξιούχων θα εξακολουθήσει να λαμβάνει συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας και ανέφερε ότι η κάλυψη από το ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήματος ανέρχεται σήμερα μόλις στο 40%.

Ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να αντιμετωπίσει τη φτώχεια και το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα, χωρίς να περιοριστεί στην οικονομική εξισορρόπηση του συστήματος. Αναγνώρισε θετικές πρόνοιες στο κυβερνητικό νομοσχέδιο, όπως την ενίσχυση του αναδιανεμητικού ρόλου της βασικής σύνταξης, καθώς και τη σταδιακή αποπληρωμή του χρέους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον τερματισμό του κρατικού δανεισμού και τη δημιουργία ειδικού επενδυτικού μηχανισμού για μελλοντικά πλεονάσματα.

Ωστόσο, έκανε λόγο για κενά στην επάρκεια των συντάξεων και στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του έμφυλου χάσματος. Επισήμανε επίσης την αδικία που, όπως είπε, εξακολουθεί να υφίσταται για άντρες που έμειναν χήροι πριν από το 2018 και κάλεσε την Κυβέρνηση να την άρει. Ζήτησε να αποσαφηνιστούν οι κανόνες, η εποπτεία και η επενδυτική πολιτική για τα αποθεματικά του Ταμείου, καθώς και η πρόσθετη οικονομική συνεισφορά του κράτους. «Η κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει οικονομικά τη μεταρρύθμιση, ώστε οι συνταξιούχοι, οι γυναίκες και οι άντρες, όχι μόνο να βρίσκονται πάνω από το όριο της φτώχειας, αλλά να ζουν και αξιοπρεπώς», ανέφερε.

Για τον δεύτερο πυλώνα, η ΔΕΟΚ υποστηρίζει την καθολική επέκταση των Ταμείων Προνοίας, την υποχρεωτική συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων και τη σύσταση ανεξάρτητης εποπτικής αρχής. Τάχθηκε επίσης υπέρ της υποχρεωτικής συμμετοχής όλων των εργαζομένων στο νέο σύστημα, χωρίς δικαίωμα αποχώρησης, ώστε να λαμβάνουν κατά τη συνταξιοδότηση μηνιαίο συμπληρωματικό ποσό. Ζήτησε κρατικά κίνητρα για την ελάφρυνση του κόστους και τη συνέχιση της ανεξάρτητης λειτουργίας των υφιστάμενων Ταμείων Προνοίας, τα οποία αποτελούν προϊόν συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων.

Ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ αναφέρθηκε ακόμη στη μείωση της αγοραστικής δύναμης και στη στεγαστική κρίση. Είπε ότι οι αυξημένες τιμές κατοικιών και τα ενοίκια, μαζί με την περιορισμένη προσφορά προσιτής στέγης, επιβαρύνουν τους εργαζομένους, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να διαθέτουν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους για στέγαση. Ζήτησε αναβάθμιση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, προγράμματα κοινωνικής κατοικίας με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και στοχευμένα μέτρα για νέα ζευγάρια και νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Σε σχέση με την ισότητα των φύλων, σημείωσε ότι παραμένουν ανισότητες στις αμοιβές, στην απασχόληση, στην κατανομή του χρόνου και στις οικογενειακές ευθύνες, ζητώντας να επεκταθεί η νομοθεσία για τη μισθολογική διαφάνεια και στις μικρές επιχειρήσεις. Για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες, είπε ότι η ΔΕΟΚ δεν αντιτίθεται στην απασχόλησή τους, αλλά στην εκμετάλλευση, την άνιση μεταχείριση και τη χρήση ξένου εργατικού δυναμικού για την άσκηση πίεσης στους μισθούς και την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Τόνισε ακόμη ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να συνοδεύεται από προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αξιοποιείται προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Ο Γραμματέας Οικονομικής Διοίκησης της ΔΕΟΚ, Αντώνης Αντώνη, είπε ότι η ακρίβεια και οι ενεργειακές και στεγαστικές κρίσεις δημιουργούν δύσκολο και αβέβαιο περιβάλλον για τους εργαζομένους. Υποστήριξε ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν αντιμετωπίζουν τα σοβαρά προβλήματά τους και επέκρινε τη φορολογική μεταρρύθμιση, λέγοντας ότι ευνόησε τα υψηλά εισοδήματα και τα κέρδη, αφήνοντας στο περιθώριο εργαζομένους και συνταξιούχους. Ζήτησε ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, ρύθμιση της ωριαίας απόδοσης του εθνικού κατώτατου μισθού και αντιμετώπιση των χαμηλών συντάξεων.

Σε μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό, η γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC), Esther Lynch, εξέφρασε αντίθεση στις προσπάθειες απορρύθμισης των εργασιακών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και τόνισε τη σημασία της προστασίας των συλλογικών συμβάσεων. Στήριξε τη ΔΕΟΚ στη διεκδίκηση επαρκών μισθών και συντάξεων και στην επέκταση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο 80% των εργαζομένων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς.

Στο συνέδριο ακολούθησαν η απονομή τιμητικών πλακετών, η εκλογή προεδρείου και οι απολογισμοί. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκε η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση από τον Κώστα Σταυράκη, αναλογιστή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ