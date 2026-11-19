Ενδείξεις ψηφιακής επεξεργασίας παρουσιάζει η φωτογραφία που φέρεται να απεικονίζει γκράφιτι με το σύνθημα «Free Cyprus» στο Μόναχο, σύμφωνα με έρευνα του Fact Check Cyprus, η οποία εξέτασε τις αναρτήσεις του λογαριασμού Visegrád 24 στο X.
Fact Check Cyprus: Ψεύτικη η φωτογραφία γκράφιτι με το «Free Cyprus» στο Μόναχο
Υπό αμφισβήτηση η αυθεντικότητα φωτογραφίας που δημοσίευσε ο λογαριασμός Visegrád 24 – Δεν επιβεβαιώθηκε η προέλευση του υλικού από το Παρίσι και το Εδιμβούργο
Συγκεκριμένα, μεταξύ 9 και 11 Νοεμβρίου 2026, ο λογαριασμός, που διαθέτει περίπου 2,1 εκατομμύρια ακολούθους, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο, υποστηρίζοντας ότι καταγράφουν την εμφάνιση του συνθήματος «Free Cyprus» σε Παρίσι, Μόναχο και Εδιμβούργο. Το υλικό αναπαράχθηκε στη συνέχεια από κυπριακά και ελληνικά μέσα ενημέρωσης.
Ωστόσο, σύμφωνα με το Fact Check Cyprus, η φωτογραφία που αποδίδεται στο Μόναχο και δημοσιεύθηκε στις 10 Νοεμβρίου εμφανίζει στοιχεία που παραπέμπουν σε ψηφιακή προσθήκη του συνθήματος και ενός κόκκινου σταυρού της Ιερουσαλήμ πάνω σε διαφημιστική αφίσα.
Πώς εντοπίστηκαν οι ενδείξεις επεξεργασίας
Στο πλαίσιο της έρευνας, το Fact Check Cyprus ταυτοποίησε το σημείο της φωτογραφίας στην περιοχή Bahnhofplatz, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου. Στην εικόνα εμφανίζεται διαφημιστική αφίσα της χρηματοοικονομικής εταιρείας Qonto.
Οι συντάκτες της έρευνας εξέτασαν τη φωτογραφία με εργαλεία ανίχνευσης ψηφιακής επεξεργασίας και τεχνητής νοημοσύνης. Παρότι τα εργαλεία δεν υπέδειξαν ότι η εικόνα δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση μέσω της ενότητας Forensic της επέκτασης InVID-WeVerify ανέδειξε ενδείξεις πιθανής ψηφιακής προσθήκης στην περιοχή όπου βρίσκονται τα γράμματα και ο σταυρός.
Παράλληλα, η έρευνα αξιοποίησε αρχειακές εικόνες από διαδικτυακή κάμερα που καταγράφει το συγκεκριμένο σημείο, στο πλαίσιο των έργων στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου.
Οι συντάκτες ανέκτησαν και εξέτασαν 820 φωτογραφίες, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο από τις 31 Αυγούστου έως τις 12 Οκτωβρίου 2026, με λήψεις σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και της νύχτας. Σε καμία από αυτές δεν εντοπίστηκε το κόκκινο σύνθημα «Free Cyprus» πάνω στη διαφήμιση της Qonto.
Επιπλέον, στις διαθέσιμες αρχειακές λήψεις από την 1η έως τις 12 Νοεμβρίου, το σημείο όπου εμφανίζεται η διαφήμιση στη φωτογραφία του Visegrád 24 παρουσιάζεται χωρίς αφίσα, με τα καφέ πάνελ της περίφραξης ακάλυπτα.
Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για Παρίσι και Εδιμβούργο
Σε ό,τι αφορά τη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στις 9 Νοεμβρίου και αποδίδεται στο Παρίσι, καθώς και το βίντεο της 11ης Νοεμβρίου που παρουσιάζεται ως καταγεγραμμένο στο Εδιμβούργο, το Fact Check Cyprus αναφέρει ότι δεν εντόπισε ενδείξεις ψηφιακής επεξεργασίας ή χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.
Ωστόσο, παρά τις αντίστροφες αναζητήσεις εικόνων και βίντεο που πραγματοποιήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν η προέλευση και οι τοποθεσίες λήψης του συγκεκριμένου υλικού.
Ως εκ τούτου, η έρευνα καταλήγει ότι η φωτογραφία που αποδίδεται στο Μόναχο φαίνεται να έχει υποστεί ψηφιακή επεξεργασία, ενώ η αυθεντικότητα της τοποθεσίας των άλλων δύο αναρτήσεων παραμένει ανεπιβεβαίωτη.
Πηγή: Fact Check Cyprus
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.