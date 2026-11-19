Συγκεκριμένα, μεταξύ 9 και 11 Νοεμβρίου 2026, ο λογαριασμός, που διαθέτει περίπου 2,1 εκατομμύρια ακολούθους, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο, υποστηρίζοντας ότι καταγράφουν την εμφάνιση του συνθήματος «Free Cyprus» σε Παρίσι, Μόναχο και Εδιμβούργο. Το υλικό αναπαράχθηκε στη συνέχεια από κυπριακά και ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Fact Check Cyprus, η φωτογραφία που αποδίδεται στο Μόναχο και δημοσιεύθηκε στις 10 Νοεμβρίου εμφανίζει στοιχεία που παραπέμπουν σε ψηφιακή προσθήκη του συνθήματος και ενός κόκκινου σταυρού της Ιερουσαλήμ πάνω σε διαφημιστική αφίσα.

Πώς εντοπίστηκαν οι ενδείξεις επεξεργασίας

Στο πλαίσιο της έρευνας, το Fact Check Cyprus ταυτοποίησε το σημείο της φωτογραφίας στην περιοχή Bahnhofplatz, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου. Στην εικόνα εμφανίζεται διαφημιστική αφίσα της χρηματοοικονομικής εταιρείας Qonto.

Οι συντάκτες της έρευνας εξέτασαν τη φωτογραφία με εργαλεία ανίχνευσης ψηφιακής επεξεργασίας και τεχνητής νοημοσύνης. Παρότι τα εργαλεία δεν υπέδειξαν ότι η εικόνα δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση μέσω της ενότητας Forensic της επέκτασης InVID-WeVerify ανέδειξε ενδείξεις πιθανής ψηφιακής προσθήκης στην περιοχή όπου βρίσκονται τα γράμματα και ο σταυρός.

Παράλληλα, η έρευνα αξιοποίησε αρχειακές εικόνες από διαδικτυακή κάμερα που καταγράφει το συγκεκριμένο σημείο, στο πλαίσιο των έργων στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου.

Οι συντάκτες ανέκτησαν και εξέτασαν 820 φωτογραφίες, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο από τις 31 Αυγούστου έως τις 12 Οκτωβρίου 2026, με λήψεις σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και της νύχτας. Σε καμία από αυτές δεν εντοπίστηκε το κόκκινο σύνθημα «Free Cyprus» πάνω στη διαφήμιση της Qonto.

Επιπλέον, στις διαθέσιμες αρχειακές λήψεις από την 1η έως τις 12 Νοεμβρίου, το σημείο όπου εμφανίζεται η διαφήμιση στη φωτογραφία του Visegrád 24 παρουσιάζεται χωρίς αφίσα, με τα καφέ πάνελ της περίφραξης ακάλυπτα.

Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για Παρίσι και Εδιμβούργο

Σε ό,τι αφορά τη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στις 9 Νοεμβρίου και αποδίδεται στο Παρίσι, καθώς και το βίντεο της 11ης Νοεμβρίου που παρουσιάζεται ως καταγεγραμμένο στο Εδιμβούργο, το Fact Check Cyprus αναφέρει ότι δεν εντόπισε ενδείξεις ψηφιακής επεξεργασίας ή χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, παρά τις αντίστροφες αναζητήσεις εικόνων και βίντεο που πραγματοποιήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν η προέλευση και οι τοποθεσίες λήψης του συγκεκριμένου υλικού.

Ως εκ τούτου, η έρευνα καταλήγει ότι η φωτογραφία που αποδίδεται στο Μόναχο φαίνεται να έχει υποστεί ψηφιακή επεξεργασία, ενώ η αυθεντικότητα της τοποθεσίας των άλλων δύο αναρτήσεων παραμένει ανεπιβεβαίωτη.

Πηγή: Fact Check Cyprus