Σύμφωνα με τον Γερμανό κεντρικό τραπεζίτη, μια νέα παρέμβαση στο κόστος δανεισμού θα αποτελούσε σαφές μήνυμα ότι η ΕΚΤ παραμένει αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις και δεν πρόκειται να επιτρέψει την παγίωσή τους στην οικονομία.

Ο Νάγκελ, σε συνέντευξή του στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο Tagesschau, υπενθύμισε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έχει ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η ανάγκη για πρόσθετη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Όπως εξήγησε, η περαιτέρω αύξηση του κόστους δανεισμού θα λειτουργούσε ως μέσο περιορισμού της ζήτησης και, κατ' επέκταση, των πληθωριστικών πιέσεων. Παράλληλα, θα ενίσχυε την αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας ως προς την ικανότητά της να επαναφέρει τον πληθωρισμό σε σταθερή τροχιά αποκλιμάκωσης.

Πληθωρισμός στο 4% και ενεργειακό σοκ

Οι ανησυχίες για την πορεία των τιμών συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Ο Νάγκελ αναγνώρισε ότι η άνοδος του πετρελαίου δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες για την ευρωπαϊκή οικονομία, εκτίμησε ωστόσο ότι η σημερινή κατάσταση δεν έχει την ίδια ένταση με την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν οι τιμές του φυσικού αερίου είχαν εκτοξευθεί.

Ο πρόεδρος της Bundesbank εμφανίστηκε, παράλληλα, λιγότερο ανήσυχος για τον κίνδυνο δημιουργίας ενός νέου σπιράλ μισθών και τιμών. Όπως ανέφερε, δεν διακρίνει μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν έναν νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, τη διαφορετική εικόνα του πληθωρισμού σε σχέση με πριν από τέσσερα χρόνια. Ενώ τότε καταγράφονταν σε ορισμένες περιπτώσεις μηνιαίοι ρυθμοί κοντά στο 10%, στη Γερμανία ο πληθωρισμός βρίσκεται σήμερα περίπου στο 3%, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, περιορίζει τον κίνδυνο δευτερογενών επιπτώσεων.

Στο τραπέζι και οι κινήσεις του 2027

Οι δηλώσεις Νάγκελ προστίθενται σε μια σειρά παρεμβάσεων από κορυφαία στελέχη της ΕΚΤ, οι οποίες διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυξημένων προσδοκιών για περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Μπόρις Βούιτσιτς, έχει χαρακτηρίσει εύλογο το ενδεχόμενο μιας ακόμη αύξησης επιτοκίων το 2027, πέραν της κίνησης που αναμένεται τον Δεκέμβριο. Αντίστοιχα, έχουν διατυπωθεί προειδοποιήσεις ότι η πορεία του πληθωρισμού ενδέχεται να απαιτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις και την επόμενη χρονιά.

Το ενδιαφέρον των αγορών επικεντρώνεται πλέον στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, καθώς οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε νέα αύξηση κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, η οποία θα ανεβάσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,75%, από 2,5% σήμερα. Σε δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ 71 οικονομολόγων, όλοι οι συμμετέχοντες προέβλεψαν αύξηση τον Δεκέμβριο, ενώ 25 εκτίμησαν ότι θα ακολουθήσει τουλάχιστον μία ακόμη παρέμβαση μέσα στο 2027.

Το βασικό ζητούμενο για την ΕΚΤ είναι να αποτρέψει τη μονιμοποίηση των πληθωριστικών πιέσεων, χωρίς να προκαλέσει υπερβολική επιβάρυνση στην οικονομική δραστηριότητα. Η άνοδος των επιτοκίων αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, περιορίζει τη ζήτηση και επηρεάζει τις επενδύσεις.

Για τον Νάγκελ, πάντως, προτεραιότητα παραμένει η επαναφορά του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Η αποφασιστικότητα της ΕΚΤ να επιτύχει αυτόν τον στόχο, ακόμη και με πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων, αποτελεί το κεντρικό μήνυμα των τελευταίων παρεμβάσεών του.