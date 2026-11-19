Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία διαχειρίζεται το τερματικό γενικού φορτίου στο λιμάνι Λεμεσού, η δράση πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου σε συνεργασία με την Blue Thunder Diving. Εθελοντές συμμετείχαν στην κοινή προσπάθεια καθαρισμού της ακτογραμμής και του βυθού.

Το μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων ανασύρθηκε από τον βυθό, γεγονός που, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «αναδεικνύει τις συχνά αθέατες επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης στα παράκτια οικοσυστήματα».

Η πρωτοβουλία είχε τίτλο «Μικρές Δράσεις, Μεγάλος Αντίκτυπος» και εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες βιωσιμότητας της DP World Limassol, στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της εταιρείας «Our World, Our Future». Συνδέεται επίσης με τον Στόχο 14 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, «Ζωή στο Νερό».

Ο διευθύνων σύμβουλος της DP World Limassol, Simon Pitout, δήλωσε ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη όλων. «Η συλλογή 220 κιλών απορριμμάτων, μέσα σε μια ημέρα, αποδεικνύει πόσα μπορούμε να πετύχουμε μέσα από τη συλλογική προσπάθεια», ανέφερε.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι η δράση αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευση της DP World Limassol για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργό συμμετοχή στην τοπική κοινότητα, φέρνοντας κοντά εργαζομένους και τοπικούς συνεργάτες με κοινό στόχο ένα καθαρότερο και υγιέστερο παράκτιο περιβάλλον για τις επόμενες γενιές.

Πηγή: ΚΥΠΕ