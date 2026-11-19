Μία στις τέσσερις γυναίκες παγκοσμίως δεν έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη σεξουαλική επαφή όταν αυτή απαιτείται από τον σύζυγο ή τον σύντροφό της, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ταμείου Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών (UNFPA), η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

Όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα The Guardian, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στη δυτική και κεντρική Αφρική, όπου το 45% των γυναικών δηλώνει ότι δεν μπορεί να αρνηθεί τη σεξουαλική επαφή εντός του γάμου. Αντίστοιχα, στην ανατολική και νότια Αφρική, καθώς και στα αραβικά κράτη, το ποσοστό ανέρχεται στο 33%, ενώ στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική περιορίζεται στο 10%.

Πιο ευάλωτα τα νεαρά κορίτσια

Σύμφωνα με την έκθεση, οι γυναίκες ηλικίας 15 έως 19 ετών έχουν ακόμη μικρότερη δυνατότητα άρνησης της σεξουαλικής επαφής σε σύγκριση με εκείνες ηλικίας 45 έως 49 ετών.

Το συμπέρασμα προκύπτει από ανάλυση συγκρίσιμων στοιχείων οκτώ χωρών, συγκεκριμένα της Αγκόλας, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, του Καζακστάν, του Μαλάουι, του Μάλι, της Νιγηρίας, του Τατζικιστάν και της Ζάμπιας.

Τα ευρήματα συνάδουν με προηγούμενες έρευνες που καταδεικνύουν ότι τα έφηβα κορίτσια αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά βίας από τους συντρόφους τους.

Νομικά κενά στην προστασία των γυναικών

Μιλώντας στον Guardian, ο Ζαν-Πολ Μουρούνγκα, δικηγόρος της διεθνούς οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Equality Now, χαρακτήρισε τα στοιχεία απογοητευτικά, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στην προστασία των γυναικών.

Όπως ανέφερε, παρά την υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου του Μαπούτο από την Αφρικανική Ένωση το 2003, το οποίο κατοχυρώνει τα δικαιώματα των γυναικών και υποχρεώνει τα κράτη να τις προστατεύουν από τη βία, η εφαρμογή των σχετικών δεσμεύσεων παραμένει ανεπαρκής.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η σεξουαλική επαφή χωρίς ελεύθερη και εκούσια συναίνεση συνιστά σεξουαλική βία, ακόμη και όταν πραγματοποιείται στο πλαίσιο του γάμου.

Σύμφωνα με έκθεση της Equality Now που δημοσιεύθηκε το 2024, ο βιασμός εντός γάμου δεν ποινικοποιείται σε ορισμένες αφρικανικές χώρες. Μάλιστα, σε επτά χώρες προβλέπονται ρητές εξαιρέσεις που απαλλάσσουν τους συζύγους από ποινική δίωξη, μεταξύ των οποίων η Ακτή Ελεφαντοστού, η Αιθιοπία και το Νότιο Σουδάν.

Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην Τανζανία και την Ερυθραία, ο βιασμός εντός γάμου αναγνωρίζεται ως ποινικό αδίκημα μόνο όταν το ζευγάρι δεν συγκατοικεί.

Οι παιδικοί γάμοι επιδεινώνουν την κατάσταση

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στις χώρες όπου επιτρέπονται οι γάμοι ανηλίκων, χωρίς παράλληλα να προβλέπεται ποινική προστασία από τον βιασμό εντός γάμου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί σοβαρά νομικά κενά, καθώς πράξεις που εκτός γάμου θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν βιασμός δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όταν το θύμα είναι παντρεμένο.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Γκαμπόν, όπου, σύμφωνα με την Equality Now, εάν ένας άνδρας παντρευτεί ανήλικο κορίτσι το οποίο έχει απαγάγει, η ποινική δίωξή του μπορεί να προχωρήσει μόνο μετά την ακύρωση του γάμου.

Η σεξουαλική επαφή θεωρείται συζυγική υποχρέωση

Από την πλευρά της, η Αλιμάτου Ντιμονεκένε, ιδρύτρια της οργάνωσης A Girl At A Time, η οποία στηρίζει έφηβα κορίτσια στη Σιέρα Λεόνε, ανέφερε στον Guardian ότι η συζήτηση για τη συναίνεση εντός του γάμου παραμένει περιορισμένη σε πολλές αφρικανικές κοινωνίες.

Όπως εξήγησε, αρκετές γυναίκες δεν αναγνωρίζουν τη σεξουαλική βία που υφίστανται ως βιασμό, ενώ συχνά αναζητούν δικαιολογίες για τη συμπεριφορά των συζύγων τους ή επιρρίπτουν την ευθύνη στον εαυτό τους.

Σύμφωνα με την ίδια, στη δυτική Αφρική η σεξουαλική επαφή αντιμετωπίζεται συχνά ως υποχρέωση της συζύγου. Η αντίληψη αυτή συνδέεται, σε ορισμένες κοινότητες, με την παραδοσιακή καταβολή χρημάτων, ζώων ή άλλων αγαθών από τον γαμπρό στην οικογένεια της νύφης.

Η πρακτική αυτή, όπως σημείωσε, μπορεί να ενισχύει την αντίληψη ότι ο σύζυγος αποκτά εξουσία πάνω στη γυναίκα, όχι μόνο σε ζητήματα σεξουαλικής επαφής, αλλά και στη διαχείριση των οικονομικών και στην ανατροφή των παιδιών.

Πηγή: The Guardian