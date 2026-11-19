Τι είπε ο Χρίστου

Ο κ. Χρίστου απέρριψε τον όρο «κανονικοποίηση», που του επανέφερε αρκετές φορές ο συνομιλητής του, δηλώνοντας ότι το ΕΛΑΜ «δεν χρειάζεται κανονικοποίηση από κάποιους, δεν χρειάζεται νομιμοποίηση από κάποιους και δεν χρειάζεται μαθήματα δημοκρατίας».

Για τη συμμετοχή του στη Χρυσή Αυγή, είπε ότι δεν είχε θεσμικό ρόλο και ότι δεν νιώθει πως έπραξε κάτι εναντίον της χώρας ή του λαού του, αρνούμενος την απολογία που του ζητήθηκε. Όταν ο δημοσιογράφος αντιπαρέβαλε τον αντισημιτισμό της Χρυσής Αυγής με τη σημερινή στήριξη του ΕΛΑΜ στη συμμαχία με το Ισραήλ, περιορίστηκε να πει ότι «υπήρξαν πολιτικές διαφωνίες».

Για τον ρόλο που διεκδικεί το κόμμα, υποστήριξε ότι ένα κόμμα που βλέπει τον εαυτό του σοβαρά οφείλει «να συμμετέχει στην εκτελεστική εξουσία για να μπορεί να υλοποιήσει μέρος των πολιτικών του», και ότι η παραμονή του ΕΛΑΜ «για πάντα στη γωνιά» είναι επιδίωξη των αντιπάλων του. Όταν ο κ. Παρούτης σχολίασε ότι το ΕΛΑΜ βάζει πλώρη για την εξουσία, η απάντηση ήταν «Μα δεν το έχω και αποκρύψει».

Τα σενάρια που εξετάζονται, είπε, παραμένουν δύο, η αυτόνομη κάθοδος ή η συμμετοχή σε ευρύτερο σχηματισμό με συμφωνημένο πολιτικό πλαίσιο. Τον Νίκο Χριστοδουλίδη τον χαρακτήρισε «πιθανή επιλογή», αρνούμενος να δεχτεί τη λέξη «πιθανότερη», και παρέπεμψε τις αποφάσεις στα συλλογικά όργανα μετά το συνέδριο του τέλους Ιανουαρίου. Η μόνη εξαίρεση που έθεσε ρητά ήταν ο υποψήφιος της Αριστεράς. Όταν ο δημοσιογράφος τον τοποθέτησε στην ίδια προεκλογική εξέδρα με τον Πρόεδρο, δεν το αρνήθηκε, απάντησε μόνο για το τι θα έκανε σε περίπτωση διαφωνίας στο Κυπριακό.

Η αντίφαση που του επισήμανε ο κ. Παρούτης ήταν πώς ένα κόμμα που διαφωνεί με τον Πρόεδρο στο πλαίσιο της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, στη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης και στους φιλικούς αγώνες με τουρκοκυπριακές ομάδες, εξετάζει να τον στηρίξει. Ο κ. Χρίστου παραδέχτηκε ότι ο κ. Χριστοδουλίδης διαχειρίζεται το Κυπριακό όπως και οι προκάτοχοί του, χωρίς να έχει αλλάξει το πλαίσιο συζήτησης. Απέναντι σε αυτό έθεσε τη θέση του κόμματος για «ενιαίο κράτος με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο», χωρίς εκ περιτροπής προεδρία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εγγυήτρια. Την πρόταση του βουλευτή του κόμματος Ευγένιου Χαμπουλλά να μετονομαστεί το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Άμυνας και Απελευθέρωσης τη χαρακτήρισε προσωπική πρωτοβουλία, υπερασπίστηκε όμως την απελευθέρωση ως στρατηγικό στόχο.

Στην κατηγορία ότι το ΕΛΑΜ βάζει το Κυπριακό στον πάγο για χάρη της εξουσίας, απάντησε πως η συμμετοχή του κόμματος μπορεί να λειτουργήσει «ως δικλίδα ασφαλείας για να μην οδηγηθούμε σε οποιαδήποτε λύση τουρκικών προδιαγραφών», και σε περίπτωση εξέλιξης με την οποία θα διαφωνούσε, το ΕΛΑΜ δεν θα δίσταζε ούτε δευτερόλεπτο να αποχωρήσει. Ως προηγούμενο επικαλέστηκε την παραίτηση του Γιαννάκη Ομήρου από το Υπουργείο Άμυνας, όταν η κυβέρνηση Κληρίδη δεν έφερε τους S-300.

Ο κ. Χρίστου απέρριψε ακόμη τον όρο ακροδεξιά, όρισε το ΕΛΑΜ ως «ένα κανονικό δεξιό κόμμα» στον χώρο της πατριωτικής, εθνικιστικής και συντηρητικής Δεξιάς, και περιέγραψε τον ΔΗΣΥ ως κόμμα που πλησιάζει πολύ προς το κέντρο, «για να μην πω ότι έχει περάσει το κέντρο». Ως καλύτερο υπουργό της κυβέρνησης ξεχώρισε τον Κωνσταντίνο Κόμπο, για τις συμμαχίες με το Ισραήλ, που στην προέκτασή τους, όπως είπε, αφορούν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανάγνωση

Η κυβέρνηση, ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ κατέληξαν να αντιμετωπίζουν το ΕΛΑΜ ως αναγκαίο εταίρο. Από τα λεγόμενα του προέδρου του, το ίδιο το κόμμα θεωρεί πλέον ότι έχει κερδίσει τη θέση του στο τραπέζι και θέτει όρους. Ο κ. Χρίστου δεν αναφέρθηκε στον ΔΗΣΥ. Με τη διατύπωση που χρησιμοποίησε, όμως, η πόρτα μένει τυπικά ανοιχτή και για τον υποψήφιο που θα αναδείξει ο Συναγερμός στις 28 Νοεμβρίου, την ίδια μέρα που το ΕΛΑΜ εκλέγει τρεις νέους αντιπροέδρους.

Το σχήμα που περιέγραψε για το Κυπριακό προϋποθέτει ένα κόμμα μέσα στην κυβέρνηση, με προαναγγελμένη αποχώρηση σε περίπτωση διαφωνίας, σε μια περίοδο που ο Πρόεδρος επιδιώκει την επανέναρξη των συνομιλιών. Η εικόνα αυτή μεταφέρει το βάρος στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρόεδρος αποφεύγει μέχρι σήμερα να τοποθετηθεί, ενώ το ΕΛΑΜ λειτουργεί εδώ και καιρό ως σιωπηρή συμπολίτευση, διαφωνώντας μαζί του σπάνια και κυρίως στο Κυπριακό. Χωρίς τον ΔΗΣΥ ο Πρόεδρος χρειάζεται αναγκαστικά το ΕΛΑΜ, επίσημα ή ανεπίσημα. Με όσα είπε ο κ. Χρίστου, το ΕΛΑΜ ζητά πλέον συμφωνημένο πλαίσιο και θέση στην εκτελεστική εξουσία, πολύ πέρα από την ανεπίσημη στήριξη στον δεύτερο γύρο του 2023.

Ο κ. Χρίστου κινείται από 6% έως 9% στα σενάρια πρώτου γύρου της πρόσφατης δημοσκόπησης της RAI, ποσοστά που κανένας υποψήφιος της κεντροδεξιάς δεν μπορεί να αγνοήσει. Όπως είχε σημειώσει ο «Π» ήδη από τον Ιούλιο, ο Πρόεδρος χρειάζεται αυτές τις ψήφους για την πρόκριση από τον πρώτο γύρο. Μια επίσημη συμπόρευση, όμως, θα τον έφερνε αντιμέτωπο με το ΔΗΚΟ, με την ευρωπαϊκή κεντροδεξιά και με τους κεντρώους ψηφοφόρους που επίσης χρειάζεται.

Με τον Συναγερμό σε εσωκομματική αναμέτρηση, ο χαρακτηρισμός του ΔΗΣΥ ως κόμματος που μετακινήθηκε προς το κέντρο μπορεί να διαβαστεί ως στροφή προς δεξιούς ψηφοφόρους που δεν θα ταυτιστούν με τον νικητή. Στην εξωτερική πολιτική, με τις συμμαχίες με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, η σύγκλιση του ΕΛΑΜ με την κυβέρνηση είναι ήδη ορατή.

Μέχρι το συνέδριο του Ιανουαρίου, το ΕΛΑΜ θα έχει δει ποιον υποψήφιο θα αναδείξει ο ΔΗΣΥ και πώς θα κινηθεί το Προεδρικό. Το ΔΗΚΟ, που δεν αναμένεται να αποφασίσει πριν από τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, θα βρεθεί στη δυσκολότερη θέση, θα πρέπει να επιλέξει γνωρίζοντας ήδη αν η στήριξη του Χριστοδουλίδη σημαίνει κοινή εξέδρα με ένα κόμμα που δηλώνει έτοιμο να κυβερνήσει και να αποχωρήσει αν διαφωνήσει με εξέλιξη στο Κυπριακό.