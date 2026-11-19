Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο κ. Σούγλης, ένας από τους εισηγητές της αυτεπάγγελτης εξέτασης του θέματος, χαρακτήρισε απαράδεκτη την κατάσταση των μοτοσικλετών που χρησιμοποιούν οι ταχυδρομικοί διανομείς. Όπως υποστήριξε, οι μοτοσικλέτες θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, ενώ οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν «αρνητική και εκδικητική συμπεριφορά από τους προϊσταμένους τους».

Αναφέρθηκε σε περιστατικό στη Λεμεσό, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, ταχυδρομικός διανομέας τραυματίστηκε σοβαρά όταν πέρασε από δρόμο στον οποίο εκτελούνταν έργα και υπήρχε συρματόσχοινο.

«Είχε σοβαρότατους τραυματισμούς αυτός ο άνθρωπος, αλλά η Πολιτεία και όσοι ήταν επικεφαλής δεν του έδωσαν την απαραίτητη και απαιτούμενη φροντίδα, ως όφειλαν», ανέφερε.

Ο κ. Σούγλης αμφισβήτησε επίσης το επιχείρημα ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες πρέπει να μειωθούν λόγω της περιορισμένης αποστολής επιστολών. Κατά την εκτίμησή του, οι διαδικτυακές αγορές και οι αποστολές προϊόντων έχουν αυξήσει τον φόρτο εργασίας των διανομέων.

Υποστήριξε ακόμη ότι επιχειρείται μείωση του προσωπικού και σταδιακή συρρίκνωση της υπηρεσίας. Όπως είπε, ο νεαρότερος ταχυδρομικός διανομέας είναι περίπου 50 με 55 ετών.

Οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τον κ. Σούγλη, έχουν ζητήσει να προσληφθεί νεότερο προσωπικό, ώστε οι ίδιοι να μετακινηθούν σε καθήκοντα γραφείου, αλλά δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημά τους.

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι επιδιώκεται η κατάργηση της κατ’ οίκον διανομής, απάντησε: «Εγώ αυτό αποκόμισα», προσθέτοντας ότι ως δικαιολογία προβάλλεται η μείωση της παραδοσιακής αλληλογραφίας.

Για το ενδεχόμενο εξοικονόμησης χρημάτων μέσω της μείωσης του προσωπικού, ανέφερε ότι πρόκειται για ποσά της τάξης των €30.000 με €40.000 τον μήνα σε μισθούς και υποστήριξε ότι θα μπορούσαν να αναζητηθούν εξοικονομήσεις από άλλες δαπάνες.

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι στο στόχαστρο. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους, θα είμαστε δίπλα τους», ανέφερε.

Ερωτηθείς για την ασφάλεια των διανομέων φαγητού και τον εξοπλισμό που μεταφέρουν στις μοτοσικλέτες τους, ο κ. Σούγλης υποστήριξε ότι απαιτούνται πινακίδες κυκλοφορίας, εγγραφή σε μητρώα, κατάλληλες άδειες οδήγησης και ασφάλιση. Έκανε επίσης λόγο για μεγάλο αριθμό αλλοδαπών διανομέων οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται παράνομα στη χώρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ