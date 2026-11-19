Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (19/11) σε συγκρότημα πολυκατοικιών στην Πάφο, στο πλαίσιο των μέτρων για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και τον εντοπισμό προσώπων που διαμένουν παράνομα στη Δημοκρατία.
Αστυνομική επιχείρηση σε συγκρότημα πολυκατοικιών στην Πάφο – Πέντε συλλήψεις και 54 τροχαίες καταγγελίες
Συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποίησε η Αστυνομία σε συγκρότημα πολυκατοικιών στην Πάφο, προχωρώντας στη σύλληψη πέντε προσώπων. Τρεις συνελήφθησαν για παράνομη διαμονή στη Δημοκρατία και άλλοι δύο βάσει εκκρεμών δικαστικών ενταλμάτων
Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τρεις υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι διέμεναν παράνομα στην Κύπρο. Για τα συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες επαναπατρισμού.
Παράλληλα, συνελήφθησαν ακόμη δύο πρόσωπα, εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης για διάφορα αδικήματα.
Μεταξύ των αδικημάτων που αναφέρονται από την Αστυνομία περιλαμβάνονται συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, κακόβουλη ζημιά, παράνομη είσοδος, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, κοινή επίθεση, οπλοφορία προς διέγερση τρόμου, κατοχή επιθετικού οργάνου, ανησυχία και δημόσια εξύβριση.
54 τροχαίες καταγγελίες και κατακρατήσεις οχημάτων
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν και τροχονομικοί έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 54 τροχαίες καταγγελίες.
Επιπλέον, οι Αρχές προχώρησαν στην κατακράτηση τριών μηχανοκίνητων οχημάτων και δύο συσκευών προσωπικής κινητικότητας.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και λειτουργοί της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.
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