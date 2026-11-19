Την εξέλιξη γνωστοποιεί ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, σε γραπτή απάντησή του, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2026, προς τη βουλευτή του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία είχε υποβάλει σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση στις 23 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τον κ. Φυτιρή, το υπουργείο έχει ήδη ετοιμάσει έγγραφο εργασίας με εισηγήσεις για τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου του 2022, με σκοπό την παραχώρηση ανακριτικών εξουσιών στην Αρχή. Το έγγραφο διαβιβάστηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 στον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και στον Επίτροπο Διαφάνειας, προκειμένου να αποτελέσει τη βάση για διαβούλευση.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 12 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Νομικής Υπηρεσίας και του Επιτρόπου Διαφάνειας, έπειτα από σχετική επιστολή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι προτεινόμενες διατάξεις και ανταλλάχθηκαν απόψεις. Σύμφωνα με τον κ. Φυτιρή, το Υπουργείο βρίσκεται στο στάδιο περαιτέρω επεξεργασίας του νομοσχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη όσα συζητήθηκαν.

Τα επόμενα βήματα

Στόχος του υπουργείου είναι η οριστικοποίηση του κειμένου και η ανάρτησή του σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την αξιολόγηση των σχολίων που θα υποβληθούν, το νομοσχέδιο θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Ακολούθως, θα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή για ψήφιση.

Τι θα αλλάξει

Η παραχώρηση ανακριτικών εξουσιών συνιστά σημαντική θεσμική αλλαγή για την Αρχή κατά της Διαφθοράς, καθώς φιλοδοξεί να ενισχύσει τις δυνατότητές της να διερευνά υποθέσεις διαφθοράς και να μην περιορίζεται στον ρόλο που έχει σήμερα. Το ακριβές εύρος των νέων αρμοδιοτήτων θα αποσαφηνιστεί μέσα από τις τελικές πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Με βάση το προτεινόμενο πλαίσιο, οι ποινικές έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς δεν θα διενεργούνται πλέον από την Αστυνομία, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, αλλά από ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές που θα διορίζονται απευθείας από την Αρχή. Μάλιστα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ελέγχονται νυν ή πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, θα παρέχεται η δυνατότητα διορισμού ανακριτών από το εξωτερικό, με στόχο τη διασφάλιση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, της ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας της διαδικασίας. Μια τέτοια ρύθμιση αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον περιορισμό των κινδύνων παρεμβάσεων και διαρροών κατά τη διεξαγωγή των ερευνών. Η διαχείριση του ανακριτικού υλικού από ανεξάρτητους ανακριτές θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα τρίτων να αποκτούν πρόσβαση σε στοιχεία των ερευνών, προστατεύοντας παράλληλα τους μάρτυρες από ενδεχόμενο επηρεασμό ή εκφοβισμό.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι η ενίσχυση της θεσμικής ανεξαρτησίας της ανακριτικής διαδικασίας, ώστε να περιορίζονται τα περιθώρια παρεμβάσεων στο έργο των ανακριτών και να διασφαλίζεται ότι οι καταγγελίες για διαφθορά θα διερευνώνται χωρίς εξωτερικές πιέσεις.

Με την ολοκλήρωση κάθε ποινικής έρευνας, η Αρχή θα υποβάλλει το πόρισμά της στον Γενικό Εισαγγελέα, συνοδευόμενο από σαφή, εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη εισήγηση για την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης. Με αυτόν τον τρόπο, η αξιολόγηση των ευρημάτων και η εισήγηση για την ποινική μεταχείριση μιας υπόθεσης θα αποκτούν διακριτό θεσμικό ρόλο, χωρίς να μεταβάλλεται η αρμοδιότητα της Νομικής Υπηρεσίας να αποφασίζει για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Ο δικηγορικός κόσμος δεν εισακούστηκε

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ίδρυση της Αρχής, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος είχε παρέμβει προς την τότε υπουργό Δικαιοσύνης, Έμιλη Γιολίτη, ζητώντας την παραχώρηση διευρυμένων ανακριτικών αρμοδιοτήτων, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η σχετική επιστολή, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2021, έφερε την υπογραφή του προέδρου της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Ορέστη Νικήτα. Μέσω αυτής, ο Σύλλογος προειδοποιούσε ότι χωρίς ουσιαστικές ανακριτικές αρμοδιότητες η Αρχή δεν θα μπορούσε να εκπληρώσει αποτελεσματικά τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονταν το πόρισμα για την Οικονομία και το πόρισμα για τον Συνεργατισμό. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του δικηγορικού κόσμου, παρά τα σοβαρά ευρήματα των δύο πορισμάτων, δεν υπήρξε ουσιαστική απόδοση ποινικών ευθυνών.