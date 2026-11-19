Οι τρεις ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για σκοπούς παραπομπής τους σε δίκη, με την κατηγορούσα Αρχή να αιτείται όπως παραμείνουν υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές μέχρι την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών υπόπτων έφεραν ένσταση στο αίτημα της κατηγορούσας Αρχής. Η διαδικασία προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα παραμείνουν υπόδικοι ή όχι οι τρεις ύποπτοι αναμένεται να συνεχιστεί αύριο και ενδεχομένως και την Δευτέρα. Μέχρι να αποφασιστεί εάν θα παραμείνουν ή όχι υπόδικοι και οι τρεις θα συνεχίσουν να κρατούνται.

Το νεότερο που προκύπτει από την σημερινή διαδικασία στο Δικαστήριο είναι η παραδοχή του 3ου υπόπτου στα αδικήματα που του καταλογίζονται. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι παραδέχθηκε ότι συμμετείχε στην διαδικασία και φέρεται να κατονομάζει τα δύο πρόσωπα που καταζητούνται για την υπόθεση. Τους δύο καταζητούμενους τους αναγνώρισε μέσω φωτογραφιών που του υποδείχθηκαν. Είπε ακόμη ότι παρέδωσε ποσά που του έγιναν μέσω εμβασμάτων για να συμμετέχει στην διάπραξη των αδικημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση προέκυψε όταν στις 26/10/2026 λήφθηκε πληροφορία από την Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για εγκληματική ενέργεια εναντίον του Ξιούρουππα. Στις 13/09/2026, σύμφωνα με την πληροφορία, ο παραπονούμενος αφού ενημερώθηκε για πιθανή εγκληματική ενέργεια εναντίον του, εγκατέλειψε την οικία διαμονής του και μαζί με την σύζυγο του έκλεισαν δωμάτιο σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο μεταβαίνοντας εκεί με άλλο αυτοκίνητο από αυτά που χρησιμοποιούν συνήθως. Σε σχέση με το συμβόλαιο θανάτου η συμφωνία προέβλεπε €800.000 για τη δουλειά, και ότι η προκαταβολή αφορούσε το 50% του ποσού. Η αρχική πληροφορία έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε όχημα που χρησιμοποιεί ο Ξιούρουππας και η εγκληματική ενέργεια θα γινόταν 48 ώρες μετά την λήψη της εν λόγω πληροφορίας, αλλά λόγω παρουσίασης προβλήματος στον πυροκροτητή, δεν πραγματοποιήθηκε η ενέργεια.

Σύμφωνα πάντα με την πληροφορία, ο 1ος ύποπτος έδωσε εντολή σε νεαρό πρόσωπο να τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό στον παραπονούμενο, αλλά το νεαρό πρόσωπο το εκμυστηρεύτηκε σε κάποιον (σ.σ. 70χρονος). Ερωτηθείς ο άγνωστος νεαρός από τον 70χρονο σε ποιον θα τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό, αυτός του ανέφερε ότι επρόκειτο για τον Ξιούρουππα. Λόγω του ότι ο 70χρονος διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Ξιούρουππα, καθότι ήταν μαζί στις Κεντρικές Φυλακές, κατέστρεψε το πυροκροτητή από τον εκρηκτικό μηχανισμό και είπε στον 1ο ύποπτο ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εγκληματική ενέργεια ένεκα καταστροφής του πυροκροτητή. Σύμφωνα πάντα με την πληροφορία, το «συμβόλαιο θανάτου», το πλήρωσε το πρώτο πρόσωπο που καταζητείται ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό.