Κατά τη σημερινή δικάσιμο της υπόθεσης που αφορά τις συνθήκες θανάτου του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, τον Σεπτέμβριο του 2019, κατέθεσε ο αστυνομικός Π.Ι. Ο μάρτυρας υπηρετούσε στον Αστυνομικό Σταθμό Κοκκινοτριμιθιάς μέχρι τον Οκτώβριο του 2013 και αναφέρθηκε σε καταχώρηση στο ημερολόγιο συμβάντων του Σταθμού.

Σύμφωνα με την καταχώρηση, την 1η Οκτωβρίου 2013 η μητέρα επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Σταθμό και ανέφερε ότι, λόγω οικογενειακών προβλημάτων με τον σύζυγό της, είχε πάρει τα τρία ανήλικα παιδιά της και είχε μεταβεί στο πατρικό της στην Κοκκινοτριμιθιά. Σκοπός της ήταν να παραμείνει εκεί για λίγες ημέρες, μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση.

Ο αστυνομικός είπε ότι τη ρώτησε ποια προβλήματα αντιμετώπιζε στο σπίτι και αν ήθελε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Εκείνη αρνήθηκε, διευκρινίζοντας ότι επιθυμούσε απλώς να καταγραφεί το περιστατικό.

Κατά την κυρίως εξέτασή του από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, Έλενα Κωνσταντίνου, ο μάρτυρας ανέφερε ότι, όταν τη ρώτησε για τα οικογενειακά προβλήματα, η μητέρα του Στυλιανού απάντησε πως υπήρχαν «τσακωμοί και φωνές» με τον σύζυγό της.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας, Άγγελος Ιωάννου, δεν αντεξέτασε τον μάρτυρα. Ο συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα, Κωνσταντίνος Καζαντζής, υπέβαλε στον αστυνομικό ότι δεν ήταν με το συγκεκριμένο πρόσωπο που είχε μιλήσει τηλεφωνικώς.

Η υπόθεση θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, στις 11:00, με την κατάθεση νέων μαρτύρων κατηγορίας.

Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του 14χρονου Στυλιανού, τον Σεπτέμβριο του 2019. Το Δικαστήριο εξετάζει πιθανές ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών. Κατηγορούμενοι είναι οι γονείς του ανήλικου και κρατικοί λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ