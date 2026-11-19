Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι η μεταρρύθμιση προετοιμάζεται εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, ενώ, όπως σημειώνει, η προώθησή της μετατίθεται επανειλημμένα. Προσθέτει ότι εντοπίζονται καθημερινά λάθη και παραλείψεις της τελευταίας στιγμής, τα οποία διορθώνονται έπειτα από παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων, ενώ πρόσφατα προέκυψε και συνταγματικό ζήτημα που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν είχε προβλεφθεί.

Ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι τα παραπάνω καταδεικνύουν προχειρότητα από την πλευρά της κυβέρνησης και έλλειψη έγκαιρου και ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου. Στην απάντησή του θέτει τα ακόλουθα σημεία:

Οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, αναφέρει, δεν μπορούν να αφήνουν εκτός τον δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα, κυρίως τα Ταμεία Πρόνοιας, τα οποία, κατά τον ΔΗΣΥ, θα αντιμετώπιζαν ριζικά τα σημερινά προβλήματα επάρκειας. Για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζει ελλιπή την προτεινόμενη μεταρρύθμιση. Για την ηλικία συνταξιοδότησης, το κόμμα υπενθυμίζει ότι ο ίδιος ο Υπουργός είχε μιλήσει για αυτόματη αύξησή της, ακόμη και κατά μερικούς μήνες, επικαλούμενος την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνουν σε στέρεη βάση, ώστε να μην προκύψει τέτοια ανάγκη τουλάχιστον για τα επόμενα δέκα χρόνια. Αυτός, προσθέτει, είναι ο στόχος που παρουσίασε προεκλογικά. Σε σχέση με το ενδεχόμενο αύξησης των εισφορών, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι το αρχικό προσχέδιο της νομοθεσίας περιλάμβανε πρόνοια για πιθανή αύξηση το 2031, η οποία, όπως σημειώνει, φαίνεται να αφαιρέθηκε μετά τις αντιδράσεις των κοινωνικών εταίρων. Το κόμμα αναφέρει ότι στόχος του παραμένει η σταδιακή αύξηση της κατώτατης σύνταξης, τα επόμενα χρόνια, σε ποσό υψηλότερο των €1.088 για όσους έχουν σημαντικό αριθμό ετών εργασίας. Κατά τον ΔΗΣΥ, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με συνδυασμό των Ταμείων Πρόνοιας και διευρυμένης, στοχευμένης κοινωνικής στήριξης από το κράτος. Προσθέτει ότι αυτό προϋποθέτει ορθότερη ιεράρχηση των κρατικών δαπανών. Η ύπαρξη μεταβατικής περιόδου στο νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό διαβούλευση, για τη σύγκριση του νέου με το σημερινό σύστημα, υποδηλώνει, σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, ότι δεν θα λάβουν όλοι αύξηση και ότι υπάρχει κίνδυνος μείωσης για ορισμένους συνταξιούχους της μεσαίας τάξης, σημερινούς και μελλοντικούς. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι, έπειτα από παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων, η μεταβατική περίοδος που θα αποτρέπει τη μείωση των συντάξεων αυξήθηκε από επτά σε 15 χρόνια.

Ο ΔΗΣΥ αναγνωρίζει ότι οι αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο περιλαμβάνουν και θετικά στοιχεία, όπως η ένταξη κατηγοριών του πληθυσμού που δεν εργάζονται. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι με την κυβερνητική πρόταση θα καταργηθεί στο μέλλον η κοινωνική σύνταξη. Αναφέρει επίσης ότι αναμένει να δει τα στοιχεία για το κατά πόσο το κράτος θα συμβάλει ουσιαστικά στη μεταρρύθμιση ή αν το κόστος της θα επιβαρύνει τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της μεσαίας τάξης, καθώς μειώνεται το αναλογικό μέρος.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει ότι θα εργαστεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στη Βουλή, με στόχο να καταστήσει το νομοσχέδιο όσο γίνεται δικαιότερο και αποτελεσματικότερο. Καλεί, παράλληλα, την κυβέρνηση να αποφεύγει τις προκλήσεις.

19.11.2026

Πηγή: ΚΥΠΕ